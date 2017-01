Afla care este diferenta dintre bateriile Li-on si Li-Polymer.

Probabil multi dintre voi au observat diferitele tipuri de baterii reincarcabile utilizate de producatorii pe telefoanele si tabletele produse, dar oare stim care este diferenta dintre aceste tipuri de baterii si care dintre ele ar fi mai indicat sa le utilizam?

In acest articol vom incerca sa aflam care baterie stocheaza mai multa energie, care are o autonomie mai buna si nu in ultimul rand care baterie este mai prietenoasa cu mediul inconjurator.

Sunt cateva dintre intrebarile la care probabil ati incercat sa gasiti un raspuns, daca nu ati facut-o deja acum este momentul, iar daca ati facut-o, sigur veti adauga informatii noi in dreptul fiecarui tip de baterie.

“Lithium” este cel mai usor metal, are cel mai grozav potential electrochimic si furnizeaza cea mai mare densitate de energie in raport cu greutatea. Din cauza ca este un metal instabil, a picat testul sigurantei in special in momentul reincarcarii, iar cercetatorii au apelat la alternativa non-metalica, ioni de “lithium”. Chiar daca nu mai prezinta aceiasi densitate inalta, este mult mai sigura si se incadreaza in parametrii de siguranta in privinta incarcarii si descarcarii acesteia.

Majoritatea telefoanelor din ziua de azi folosesc baterii de tip “li-ion” pentru ca potentialul ei de 3.6 volti permite utilizarea unei singure celule fata de tipul “nickel-cadmium” care dezvolta numai 1.2v si ar trebui legate celulele in serie, acestea sunt bateriile clasice AAA, AA s.a.m.d..

Faptul ca bateria “li-ion” nu necesita un grad mare de atentie/intretinere, adica nu are memorie si nu are nevoie de reincarcari ciclice pentru a-i prelungi durata de viata, o face perfecta pentru gadget-urile moderne. Amintim ca exista si acele celule speciale(utilizate de ex. la bormasini) care furnizeaza energie foarte mare.

Ca dezavantaje putem nota faptul ca indiferent daca este utilizata sau nu, pe masura ce trece timpul ea se deterioreaza. Un mod de a “conserva” bateria recomandat de producatori este depozitarea ei intr-un spatiu racoros, aproximativ 15°C incarcata la 40% din potential.

Avand in vedere ca este in continua schimbare, pe viitor un model elaborat, mult mai evoluat va prinde forma.

In ceea ce priveste bateria de tip “lithium-polymer”, ea se diferentiaza de celulele normale prin tipul de electrolit utilizat in constructia ei. Fata de “li-ion” unde sunt utilizati ioni de “lithium” aici avem o pelicula asemanatoare plasticului care nu are o conductivitate mare dar permite schimbul de ioni – atomi sau grupuri de atomi cu sarcina electrica. Acesta simplifica procesul de productie si siguranta si masoara numai 1mm in grosime.

Din pacate, conductivitatea redusa o face sa piarda teren in fata laptopurilor, tocmai din cauza ca nu poate livra curent de intensitate mare pentru a pune in miscare un hard-drive. Ea raspunde bine in conditii de temperaturi inalte(60°C) dar in acest caz nu mai corespunde cerintelor aparaturii portabile.

Avand in vedere ca procesul de fabricare este simplificat si marimea bateriei este foarte mica, nu este de mirare ca cererea de “li-poly” este in continua crestere.

Li-ion

– Temperatura de operare – de la -20º C la 60º C

– recomandata si utilizata la : telefoane mobile, laptopuri, portabile

– rezista la 300 – 400 reincarcari complete

– pierde mai putin de 0.1%/luna din potential

– proiectata sa fie reincarcata in device-ul propriu-zis

– constructia chimica a acesteia permite doar forma dreptunghiulara

Li-poly

– Temperatura de operare – de la -20º C la 60º C

– recomandata si utilizata la : telefoane mobile, laptopuri, portabile

– rezista la 300 – 400 reincarcari complete

– pierde mai putin de 0.1%/luna din potential

– proiectata sa fie reincarcata in device-ul propriu-zis

– poate lua o varietate mare de forme

Pe partea de eco-friendly, datoria noastra de consumatori este ca bateriile uzate/nefunctionale, sa le returnam centrelor de colectare specializate in acest sens pentru a incepe procesul de reciclare.

Dupa toate acestea putem observa ca nu sunt diferente mari intre cele doua tipuri de baterii. Chiar daca “li-poly” este mult mai subtire si procesul de productie este mult mai simplu, bateria “li-ion” are plusul densitatii mare de energie si costului mai mic de productie, nu degeaba toate companiile mari precum Apple, Motorola, Samsung si multe altele aleg aceasta varianta.

Vezi oferta de baterii si acumulatori a magazinului de retail eMAG.