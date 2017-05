Schimba minutele in retea cu net pe mobil sau invers [Oferta Orange PrePay]

Orange Romania lanseaza o noua campanie pentru clientii PrePay valabila in aceasta vara. Astfel, in cadrul campaniei „nu pierde nimic din ce contează”, toti clienţii PrePay isi pot schimba lunar traficul de internet, minutele sau mesajele nefolosite, cu alte beneficii dorite incluse in aceasta oferta.

Pentru a oferi flexibilitate utilizatorilor PrePay astfel încat sa isi modifice optiunea activa in functie de necesitatile lor de comunicare, Orange adauga schimbului de beneficii deja existent, prin care clientii pot schimba o data pe luna cu Orange o parte dintre beneficii, un schimb nou prin care pot face schimb de beneficii cu prietenii.

Spre exemplu, cei care doresc sa beneficieze de mai mult trafic de internet pe mobil, pot opta pentru 150 MB in schimbul a 500 de minute sau SMS in retea. Pentru a efectua schimbul clienţii Orange trebuie sa apeleze *100#, sa aleaga ramura Schimb sau intra din contul personal Orangeiîn sectiunea schimb beneficii. Prin cele doua schimburi lunare disponibile, atat clientii Orange PrePay care au deja o cartela si isi activeaza o optiune, cat si cei care isi activeaza un SIM PrePay nou, pot sa primeasca la schimb, de doua ori pe luna, oricare din urmatoarele beneficii:

50 minute nationale si internationale catre fix sau SMS nationale

150 MB pentru internet pe mobil

20 minute sau SMS internationale catre mobil si fix

500 minute sau SMS in retea

Toti cei care isi vor incarca cartelele PrePay in Orange shop cu minim 5 Euro credit, vor primi automat un magnet de frigider cu indragitele personaje Millidge sau Doig. Clientii care reusesc sa stranga toti cei 6 magneti disponibili pana pe data de 31 octombrie (data limita), se pot inscrie pentru o tragere la sorti care va poate aduce premii haioase cu personajele PrePay.