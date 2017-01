Serviciul ‘Android Device Manager’ primeste functia de Lock (blocare) dispozitiv

Anuntat in urma cu aproximativ doua luni de zile, Android Device Manager era disponibil doar in anumite regiuni de pe glob si cu functii care nu includeau posibilitatea de a bloca telefonul / tableta, pentru ca mai apoi sa fie deblocat; asta doar in cazul in care dispozitivul este recuperat.

Incepand de astazi, cu ajutorul serviciului Android Device Manager utilizatorii de tablete si telefoane cu Android 2.2 sau o versiune mai noua, isi vor putea gasi dispozitivele prin intermediul acestui serviciu pe Google Maps, vor putea seta telefonul sa sune la volum maxim chiar daca este dat de ‘hot’ la minim (silent), puteti sterge tot continutul lui sau a patra varianta disponibila incepand de astazi, puteti bloca dispozitivul si apoi debloca cu ajutorul unui cod secret, bineinteles, daca reusiti sa il recuperati dupa ce a fost furat sau pierdut. Toate aceste patru optiuni le puteti utiliza remotely (de la distanta), daca aveti un cont de Gmail/Google.

Pentru activarea functiei Lock (blocare), necesita accesarea icoanei Google Settings din sertarul de aplicatii al telefonului sau al tabletei (acea icoana verde).