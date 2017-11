Oferta abonamente Digi Mobil Complet si Digi Mobil Optim pe 2014 (Galaxy S4, Note 3, iPhone 5S in oferta)

Oferta abonamente Digi Mobil Complet si Digi Mobil Optim pe 2014 de la RCS-RDS, valabila pentru judetele Timis si Bihor.

La sfarsitul lunii septembrie compania RCS-RDS a intrat in posesia licentei de spectru radio pe frecventa de 800 si 900 MHz, in urma participarii sale la cea mai mare licitatie de spectru radio din istoria Romaniei. Intre timp, RCS-RDS a lansat brosura judetelor Timis / Bihor, care include oferta de abonamente si telefoane mobile pentru anul viitor (2014).

Noile abonamente RCS-RDS sunt impartite in doua ramuri:

Digi Mobil Complet (cu achizitie de telefoane mobile in rate prin Banca Transilvania) Digi Mobil Optim (fara achizitionarea unui telefon sau cu achizitia unui telefon, dar cu plata integrala)

In cazul in care depasiti minutele / sms-urile incluse in aceste abonamente, se trece la un alt tarif dupa cum urmeaza:

Acum ca avem lista de abonamente Digi Mobil pentru 2014, haideti sa vedem ce telefoane si smartphone-uri sunt incluse impreuna cu abonamentele Digi Mobil Complet si Digi Mobil Optim de 7, 10 si 12 Euro:

Digi Mobil Complet 7 Euro/luna

Huawei Ascend P6 = avans 300 lei + 35lei rata/luna + abonamentul 7 Euro/luna

Samsung Galaxy S3 = avans 300 lei + 50 lei rata/luna + abonamentul 7 Euro/luna

Sony Xperia SP = avans 300 lei + 50 lei rata/luna + abonamentul 7 Euro/luna

Digi Mobil Complet 10 Euro / luna

Apple iPhone 4S = avans 550 lei + 6o lei rata / luna + abonamentul 10 Euro / luna

Digi Mobil Complet 12 Euro / luna

Samsung Galaxy S4 = avans 600 lei + 60 lei rata / luna + abonamentul 12 Euro / luna

Apple iPhone 5C = avans 500 lei + 90 lei rata / luna + abonamentul 12 Euro / luna

Sony Xperia Z Ultra = avans 600 lei + 90 lei rata / luna + abonamentul 12 Euro / luna

Samsung Galaxy Note 3 = avans 600 lei + 100 lei rata / luna + abonamentul 12 Euro / luna

Apple iPhone 5S = avans 700 lei + 120 lei rata / luna + abonamentul 12 Euro / luna

(Toate preturile includ TVA si sunt calculate pentru un abonament pe 24 de luni prin BT Direct – Banca Transilvania. Oferta e valabila pentru judetele Bihor si Timis).

Informatii detaliate despre toata oferta Digi Mobil 2014, a celor de la RCS-RDS, gasiti in brosura in format PDF atasata acestui articol.