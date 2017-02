Sony a vandut 5,3 milioane de console PlayStation 4 inca de la lansare

Japonezii de la Sony au vandut 5,3 milioane de console PlayStation 4, inca de la lansare. Se pot lauda cu rezultate impresionante fata de cei de la Microsoft cu Xbox, astfel ca Sony a reusit sa domine piata consolelor de gaming in intreaga lume.

In Ianuarie 2014, circulau vorbe cum ca cei de la Microsoft ar fi vandut 3,9 milioane de console Xbox One in intreaga lume. Cei de la Sony au oferit ultimul raport de vanzari in Decembrie 2013, avand atunci doar 2,1 milioane de console PS4 vandute.

Rivalitatea celor doua companii prin intermediul consolelor pentru jocuri este una uriasa, dovada fiind numarul de vanzari ce se afla intr-o crestere semnificativa. Cei de la DFC Intelligence, o companie de cercetare de piata strategica, a prezis ca Microsoft si Sony isi vor vinde cate 100 de milioane de unitati de console pana la sfarsitul vietii lor.

Sony a anuntat astazi ca a vandut chiar mai mult de 5,3 milioane de console PS4, inca de la lansarea pe piata. Aceasta cifra de afaceri a fost facuta publica pe 8 Februarie 2014. Compania japoneza spune ca vanzarile sunt intr-o continua crestere, dar puteau fi mai multe daca consola lor era disponibila pe piete importante.

Desi Sony e o companie japoneza, inca nu s-a lansat in propria tara, astfel noua lor consola se va lansa in Japonia abia pe data de 22 Februarie, 2014. Next-gen PS4 a fost cea mai vanduta consola in Statele Unite ale Americii in luna ianuarie 2014, spun cei de la Sony.

