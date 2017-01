Tigara electronica, gadgetul celui care vrea sa renunte la fumat

E-Cigarettes, de asemenea, cunoscute sub numele de tigari electronice, sunt niste dispozitive care emit o doza de nicotina sub forma de vapori. Acest gadget al fumatorului este operat de o baterie si poate emite vapori si fara nicotina. Producatorii si utilizatorii de tigari electronice spun ca acest dispozitiv este o alternativa pentru fumatorii de tutun care doresc sa renunte la acest obicei nesanatos. Fumul de tigara contine peste 4.000 de substante chimice diferite care afecteaza organismul uman.

Tigara electronica reprezinta o alternativa fumatului clasic si este una dintre cele mai usoare metode de renuntare la fumat, deoarece, pe langa continutul de nicotina pe care il ofera aceasta, este similara cu tigara clasica si chiar scoate un abur inofensiv similar fumului de tigara – utilizatorul va aspira acest abur exact ca la o tigara obisnuita, iar in timpul aspirarii se va aprinde un led la capatul ei, care imita jarul, pentru un efect vizual complet (aproape identic). Astfel, cel care o va folosi, va simti atat din punct de vedere psihologic, cat si din punct de vedere al mimicii aceleasi senzatii ca atunci cand fumeaza o tigara normala. Tigara electronica se poate transforma intr-un substituent perfect pentru orice tip de tigara ati fumat inainte, datorita cartuselor care au concentratii de nicotina diferite, precum si o varietate de arome. Tigara electronica este un produs revolutionar, care satisface atat nevoia de nicotina (care creeaza dependenta), cat si nevoia psihologica – gestul de a fuma – “ticul”.

Practic, aceasta este si marea diferenta intre tigara electronica si celelalte metode de a renunta la fumat: plasturi cu nicotina, guma de mestecat – asigura acest confort psihologic, si este mult mai usor acceptat de psihic (fumatorul nu mai simte nevoia de a mai fuma tigari clasice, datorita iluziei tactile, senzoriale si vizuale). Asadar, prin folosirea tigarii electronice renuntam la circa 4000 de substante (atat contine o tigara), dintre care aproximativ 400 sunt cancerigene si nocive. In plus, aburul pe care il emit tigarile electronice este inofensiv si, astfel, se elimina fumatul pasiv. Lichidul cu care se reincarca cartusele contin propilen-glicol sau glicerina vegetala-substante ce sunt utilizate in industria alimentara si farmaceutica si, un lucru foarte important, nu polueaza, deci protejeaza mediul inconjurator.

Producatorii acestor tigari si un numar semnificativ de utilizatori spun ca E-Cigarettes ofera o senzatie similara cu inhalarea fumului de tutun.