Despachetare LG G Pad 8.3 si hands-on (video)

Despachetare LG G Pad 8.3

In toamna lui 2013, LG Electronics a lansat cea de a 2-a tableta din portofoliul sau, LG G Pad 8.3. De ce doar a doua? Deoarece in urma cu cativa ani LG s-a confruntat cu un esec al tabletei LG Optimus Pad, motiv pentru care au renuntat sa mai produca tablete, aceasta pana in toamna anului trecut, cand producatorul a revenit pe acest segment cu modelul mentionat mai sus. Tableta a fost apoi lansata oficial si in Romania.

Astazi va prezentam videoclipul de despachetare LG G Pad 8.3 (LG-V500), iar in zilele urmatoare va vom prezenta review-ul completa al acestei tablete, precum si rezultatele testelor de benchmark si impresiile noastre dupa mai bine de 10 zile de teste.

LG G Pad 8.3 are o rezolutie Full HD (1920×1200), ecranul are o densitate de 273 ppi. Tableta beneficiaza de un procesor quad-core Snapdragon 600 de 1.7GHz, are 2GB RAM, 16GB memorie interna, o baterie de 4.600 mAh, sistemul de operare Android 4.2.2 Jelly Bean (upgradabil la KitKat in curand) si o camere foto principala de 5MP.

Tableta o puteti achizitiona din magazinele de retail partenere producatorului LG Electronics Romania. Noi va recomanda eMAG.