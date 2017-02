Lansare HTC One M8 in Romania (Hands-on video)

Lansare HTC One M8 in Romania

Astazi, dupa lansarea globala din luna martie, a avut loc lansarea oficiala locala a unuia din cele mai asteptate telefoane de anul acesta, HTC One M8 sau succesorul celui mai premiat smartphone de anul trecut, HTC One.

Evenimentul a avut loc Joi, 10 aprilie, la Gaia Boutique Club, din Floreasca, unde Mihai Nodea, Country Manager pentru HTC Romania si Moldova a declarat ca:

Suntem încântați să lansăm noul HTC One (M8) în România și să-l aducem în premieră în rețelele operatorilor de telecomunicații și în oferta partenerilor locali distribuitori de tehnologie din prima zi de la lansare. Succesorul celui mai bun smartphone din lume ridică ștacheta și revoluționează prin designul impresionant, atât la interior, cât și la exterior, oferind o experiență smartphone inegalabilă pe care utilizatorii au oportunitatea să o încerce în cel mai scurt timp”.

HTC One M8 este echipat cu noul procesor Snapdragon 801 de 2.3GHz, are 2GB de RAM, 16 sau 32GB stocare interna + slot microSD, o combinatie de doua camere foto principale si una de 5MP frontala, o baterie de 2600 mAh, sistemul de operare Android 4.4.2 peste care HTC aduce noua versiune de HTC Sense 6.0 cu imbunatatiri aduse functiilor HTC BlinkFeed sau HTC Zoe.

Imediat dupa lansare HTC One M8 a devenit disponibil in retelele celor trei operatori de telecomunicatii – Orange, Cosmote si Vodafone Romania, precum si prin intermediul magazinelor de retail. HTC One (M8) va intra in oferta partenerilor incepand din data de 11 aprilie, in variantele de culoare Gunmetal Gray (gri inchis) si Glacial Silver (gri deschis).

De astazi, telefonul este disponibil pentru livrare de la eMAG si evoMAG.