Google ARA sau smartphoneul cu hardware interschimbabil

Google ARA, telefonul puzzle cu piese / module interschimbabile

In momentul de fata sunt peste 1 miliard de posesori de smartphone si nu mai putin de 5 miliarde de posesori de telefoane mobile standard la nivel global. Telul companiei Google Inc prin proiectul ARA, este acela de a oferi celorlalti 5 miliarde de utilizatori un device conectat la Internetul mobil.

Pentru cei care nu sunt familiarizati cu Google ARA, acesta este un proiect dezvoltat de compania americana in colaborare cu Phonebloks (concept creat de designerul olandez Dave Hakkens). Google ARA se vrea a fi o platforma hardware libera, care va permite fiecarui utilizator in parte sa detina un smartphone modular, care poate fi construit dupa gustul si preferintele posesorului, doar prin schimbarea modulelor interschimbabile individuale (display, baterie, procesor, memorie, camera foto, etc).

Asta inseamna ca utilizatorul va avea control integral asupra structurii si specificatiilor tehnice ale propriului telefon. Spre exemplu, daca vreau un smartphone ieftin care sa se focuseze pe accesul WiFi la Internet, iar camera foto nu e ceva de care am nevoie, atunci pot opta pentru un telefon care sa nu contina o camera foto, un modem 4G si nici un CPU prea puternic, dar daca dupa o luna de zile vreau un device premium care sa beneficieze si de o camera foto si de un hardware puternic, care sa imi permita rularea celor mai noi jocuri, atunci pot achizitiona modulele necesare pe care le adaug telefonului, schimbandu-le (upgrade) pe cele care nu mai sunt utile scopului meu.

Astfel, ajungem sa detinem o singura rama metalica (platforma – vezi foto mai jos) cu magneti si multe module interschimbabile (componente hardware, piese), cu ajutorul carora ne vom construi in doar cateva secunde smartphone-ul dorit la fel ca un joc puzzle.

Imaginati-va ca aveti un device construit pentru gaming, iar peste 2 ore aveti o sedinta foto, imediat aveti posibilitatea de a monta un modul cu o camera foto puternica, special pentru acel eveniment.

La inceput, proiectul a fost initiat de echipa Advanced Technologies and Projects (ATAP) din cadrul Motorola Mobility, companie care in curand va trece in portofoliul Lenovo, dupa ce Google s-a inteles cu producatorul chinez pentru vanzarea diviziei mobile.

Initiatorul si actualul sef al acestui proeict, Paul Eremenko a anuntat in cadrul evenimentului de lansare al device-ului Google ARA, ca primele modele comerciale vor fi disponibile undeva la inceputul lui 2015.

Apropo de acest lucru, saptamana viitoare are loc in premiera la noi in tara, primul Hackathon dedicat proiectului ATAP Tango. Evenimentul va avea loc in Timisoara, in cadrul Start-up Hubului Timisorean.