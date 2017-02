Despachetare Quattro HD, noua tableta accesibila de la Evolio (video)

Despachetare Quattro HD

La inceputul acestei luni Evolio si-a extins portofoliul de tablete cu Android, prin lansarea noului model Quattro HD. Tableta, un model accesibil pentru cei cu buget limitat, a ajuns pe masa noastra de teste in urma cu o saptamana pentru review.

Astazi va oferim videoclipul de despachetare Quattro HD, intr-o scurta prezentare a noii tablete, urmand ca in zilele urmatoare sa publicam si un review al acestui model, timp in care voi, cei din spatele ecranului, aveti posibilitatea sa castige aceasta tableta in cadrul concursului care incepe astazi si se termina pe data de 4 Mai (Duminica).

Pana atunci, va las in compania clipului de despachetare Quattro HD.