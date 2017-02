Despachetare Moto X si comparatie rapida cu Moto G (video)

Despachetare Moto X

Dupa succesul avut anul trecut cu Moto X in Statele Unite, Motorola a deci sa aduca anul acesta modelul lor de top al pe meleagurile europene. Telefonul a ajuns oarecum tarziu in Europe, abia dupa lansarea modelului accesibil Moto G.

Noi am primit de curand o unitate de teste de la Motorola, carora tinem sa le multumim pe aceasta cale, iar astazi va oferim clipul de despachetare Moto X, precum si o comparatie rapida a telefonului cu fratiorul sau mai mic, Moto G.

Moto X sau Motorola XT1052 este dotat cu un ecran de 4.7 inch 720p HD, are un procesor dual-core de 1.7GHz, 2GB de RAM si 16 sau 32GB memorie interna. In plus, telefonul este echipat si cu o camera foto de 10MP, o baterie de 2200 mAh si sistemul de operare Android 4.4 KitKat.

Motorola XT1052 costa in jur de 1900 lei si poate fi achizitionat online de la magazin ca eMAG sau evoMAG.