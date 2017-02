Despachetare HTC One M8 (Video)

Despachetare HTC One M8.

HTC a lansat pe data de 25 martie noul smartphone flagship de anul acesta, este vorba despre HTC One M8, un telefon care a avut parte de o lansare proprie si in Romania la jumatatea lunii trecute, de unde v-am prezenta un videoclip hands-on cu acest model.

Incepand de saptamana trecuta avem ocazia sa il si testam cu sprijinul Cosmote Romania, carorar le multumim pe aceasta cale pentru unitatea HTC One M8 trimisa.

Astazi va oferim ceremonialul de despachetare HTC One M8 si o prezentare video generala a telefonului.

HTC One M8 este de aproximativ doua, trei saptamani disponibil in comert si la noi, il gasiti atat la operatorii locali, cat si in magazine de retail ca eMAG. Pretul lui variaza in functie de modelul ales (spatiul de stocare intern).