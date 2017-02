LG confirma lansarea G3 de pe 27 Mai (Video)

LG confirma lansarea G3 de pe 27 mai.

Daca mai era cazul sau nu pentru o confirmare dupa numarul mare de scurgeri de informatii si imagini in presa de specialitate, ei bine, LG Electronics a publicat astazi pe canalul sau de pe YouTube un video teaser care confirma lansarea smartphone-ului de top LG G3, in cadrul evenimentului ce va avea loc pe data de 27 mai, simultan in mai multe tari si pe mai multe continente.

Conform zvonurilor LG G3 va fi dotat cu un ecran de 5.5 inch in diagonala, ce va beneficia de o rezolutie foarte mare – 2560 x 1440, probabil unul din procesoarele Snapdragon 801 sau Snapdragon 805, 3GB de RAM, o camera foto principala de 13MP cu OIS+ (stabilizator imagine) si versiunea de Android 4.4.2 KitKat peste care LG aduce ultima versiune Optimus UX (user experience).

Asteptam cu nerabdare evenimentul programat pentru sfarsitul acestei luni, pentru a afla mai multe informatii despre G3.

Voi ce parere aveti despre acest nou smartphone LG, din informatiile pe care vi le-am furnizat pana in prezent? E pe gustul vostru? Credeti ca va face fata competitiei?