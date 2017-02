Aero-X sau vehiculul perfect pentru drumurile noastre

Intr-o Romanie plina de gropi intalnite la mai tot pasul prin marile orase, o Romanie lipsita de atat de necesarele autostrazi, un sigur vehicul ar putea face fata drumurilor care par fara de stapan in 2014, desi guvernul atribuie an de an un procent consistent pentru finalizarea lor din PIB-ul tarii. Acest vehicul ar putea fi Aero-X.

Aerofex, compania din spatele Aero-X sau motocicleta cu rotoare construite din fibra de carbon in loc de roti, pentru ca acest vehicul sa se poata ridica (pluti) pana la o inaltime de aproximativ 3 metri de la pamant, si-a prezentat astazi prototipul intr-un videoclip (vezi jos) parca rupt din filme sci-fi gen Fifth Element sau Minority Report.

Aero-X poate sustine o greutate de pana la 140kg, adica maxim doua persoane, functioneaza pana la o ora si 15 minute cu un plin de benzina si atinge o viteza maxima de 72km/h.

Aerofex spune ca vehiculul sau va fi disponibil comercial abia din 2017 (poate pana atunci se construiesc si la noi ceva km de autostrada) la pretul de $85.000, acceptand precomenzi inca de acum la care va trebui sa dati un avans de $5000.

Asa ca, daca nu aveti incredere in autoritatile noastre in gasirea unei solutii fiabile pentru drumuri mai bune, iar investitia intr-o masina de lux o vedeti ca pe o proasta investitie, avand in vedere drumurile actuale, atunci Aero-X poate fi alternativa perfecta din 2017 inainte, nu-i asa?