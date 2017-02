Top 5 caracteristici HTC One M8, modelul de varf 2014 (Video)

Top 5 caracteristici HTC One M8.

Anul trecut HTC a castigat premiile pentru ‘Cel mai bun smartphone’ si ‘Cel mai bun gadget’ cu smartphone-ul HTC One.

Avand ca punct de plecare cel mai bun telefon din 2013, anul acesta producatorul taiwanez a lansat HTC One M8, o versiune imbunatatita la toate capitolele, fata de modelul de anul trecut.

Astazi va prezentam Top 5 caracteristici HTC One M8, un videoclip care puncteaza cele mai importante noutati oferite de modelul de top de anul acesta, si anume: Carcasa metalica realizata intr-un procent de 90% din aluminiu, combo-ul de camere foto Ultrapixel, interfata HTC Sense 6.0 cu functia HTC Blinkfeed, difuzoarele stereo HTC Boomsound care au primit un boost cu pana la 25% la capitolul calitate audio si nu in ultimul rand, bateria telefonului care are o autonomie cu pana la 40% mai buna ca modelul de anul trecut.