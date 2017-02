LG L70 Dual Review

LG L70 Dual (D325) Review.

In luna februarie la Mobile World Congress 2014, pe langa LG G Pro 2 si G2 Mini, LG Electronics a anuntat noile smartphone-uri LG L40, L70 si L90, din gama accesibila L.

De curand am primit la teste de la LG Romania modelul de smartphone L70 Dual Alb, model pe care il vedeti in aceste fotografii si pe care l-am testat in ultimele 10 zile. Inainte sa intram in reviewul lui LG D325, tinem sa multumim producatorului pentru telefon.

Haideti sa vedem ce ne ofera LG L70 Dual!

Aspect / Design

LG L70 Dual este un smartphone construit in mare parte dintr-un material plastic solid. Carcasa are o textura (nu stiu daca e cuvantul potrivit) zimtata, ceea ce ii ofera posesorului posibilitatea de a avea un grip bun atunci cand il utilizeaza.

Pe partea laterala dreapta, cum ne uitam la ecranul telefonului, se afla amplasat butonul de pornire/oprire, sus, deasupra avem jackul audio de 3.5 mm pentru casti si un microfon de fundal care ajuta la anularea zgomotului in timpul conversatiilor. In partea laterala stanga, cum privim la ecran este amplasata tasta de volum, iar in partea de jos portul micro USB 2.0 si microfonul pentru apelurile telefonice. Pe spate, in partea de sus, este amplasata camera foto de 5MP, care este insotita de un blit, iar mai jos se afla logourile si singurul difuzor al telefonului.

Frontal avem patru butoane capacitive care ne ajuta la navigare, ecranul de 4.5″ si ceva mai sus ear piece-ul, senzorii telefonului si camera frontala VGA.

Afisajul este un IPS LCD cu 16 milioane de culori, care are o rezolutie modesta de 480 x 800 pixeli, iar densitatea este de 207 ppi. Afisajul beneficiaza de culori vii si este neasteptat de luminos, insa unghiurile de vizibilitate sunt slabute, nici nu ma asteptam la prea mult, avand in vedere segmentul de piata si pretul pentru care a fost conceput L70 Dual. Sa mai mentionam si faptul ca afisajul este protejat de un strat de sticla Gorilla Glass.

Hardware

Fiind un smartphone accesibil, componentele hardware sunt in limita pretului sau: L70 Dual este echipat cu un chipset Qualcomm MSM8210, ce beneficiaza de un procesor dual-core de 1.2GHz, 1GB memorie RAM, un GPU Adreno 302, 4GB spatiu intern pe telefon la care se mai pot adauga alti 32GB, multumita slotului pentru card microSD ascuns sub capacul din spate. Tot sub capac, sunt ascunse si cele doua sloturi SIM, de aici si denumirea LG L70 Dual.

Configuratia telefonului nu iti permite sa te joci jocuri cu grafica 3D avansata, cum ar fi GT Racing 2 sau Real Racing 3, dar, dupa cum spuneam si mai devreme, este un smartphone accesibil, astfel experienta de gaming va fi cel mult mediocra, in schimb, te poti bucura de acces la Internet si posibilitatea de a fi conectat simultan pe doua retele telecom.

LG L70 Dual (D325) masoara 127.2 mm lungime, 66.8 mm latime si 9.5 mm grosime, iar ca greutate, telefonul cantareste aproximativ 127 de grame. La capitolul conectivitate L70 Dual are suport 3G, WiFi b/g/n, WiFi direct, DLNA, Bluetooth 4.0, micro USB si GPS. Are si radio FM.

Software

Aici sta bine, ruleaza cea mai noua versiune de Android 4.4.2 si multi ar fi invidiosi pentru acest lucru, deoarece sunt foarte multe telefoane accesibil care nu beneficiaza de ultima versiune Android. Fiind optimizat (sistemul KitKat) pentru telefoanele cu memorie RAM de 512MB, il ajuta foarte mult in timpul utilizarii zilnice, astfel lagul nu prea prezinta o problema pe acest model.

In testele de benchmark L70 a scos un scor de 12.954 puncte in aplicatia AnTuTu si 5453 puncte in aplicatia Quadrant.

LG D325 beneficiaza de interfata LG Optimius UX, care ii aduce o parte din noile functii ale seriei G, ca KnockON, QSlide sau QuickMemo. Printre aplicatile preinstalate pe unitatea primita de noi la teste se regasesc foarte putine aplicaii externe: Box si ThinkFree Viewer, retul sunt aplicatii Google sau LG, dupa cum puteti observa din capturile de ecran (vezi galerie foto jos) din App drawer (sertarul cu aplicatii).

Camera foto

Pe spate, telefonul L70 Dual are o camera foto de 5 megapixeli cu blit, capabila sa fotografieze la o rezolutie maxima 2592 x 1944 si sa inregistreze video la o rezolutie modesta 800 x 480.

Mai jos aveti o serie de fotografii si o mostra video, realizate cu aceasta camera foto.

Baterie

L70 Dual este dotat cu o baterie ce poate fi scoasa / schimbata, care are o capacitate de 2.100 mAh. Bateria se incarca 100% in aproximativ o ora si putin, te tine o zi la o utilizare medie, pana la 390 de ore in modul standby si aproximativ 4 si jumatate in conversatii telefonice.

Concluzie

Atunci cand recenzez telefoane din clasa “Accesibil,” mereu inclin sa le compar cu Moto G, spentru faptul ca este considerat cel mai bun model din aceasta clasa intr-un raport calitate-pret. Din pacate pentru L70, Moto G e mult peste el la capitolul hardware, in schimb pe partea software sunt similare, cu un plus pentru L70 Dual, deoarece, pe langa sistemul de operare, LG a introdus si o parte din functiile pe care le gasim doar pe G Flex, G2, G Pro 2 sau G2 Mini.

La final as putea spune ca LG L70 Dual are minusurile sale, dar si plusuri, iar pretul de pana in 750 lei, nu e rau pentru ceea ce iti poate oferi. Acest model nu a intrat oficial in oferta partenerilor LG Romania, asa ca va trebui sa revin cu un update al pretului si disponibilitati lui pe piata noastra.