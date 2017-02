MultiPad 2 Prime Duo 8.0 Review

Prestigio este unul din producatorii de electronice cu o gama foarte variata de produse, marea majoritate avand preturi accesibile. Saptamana aceasta testam tableta MultiPad 2 Prime Duo 8.0 a celor de la Prestigio, o tableta cu Android care imbina experienta de gaming cu accesul la Internet, totul intr-un pachet atractiv ca pret.

Cat de performanta este aceasta tableta si care este raportul dintre calitate si pret, vom afla impreuna in minutele urmatoare.

Aspect / Afisaj

Construita dintr-o combinatie de material plastic, sticla si metal, MultiPad 2 Prime Duo 8.0 beneficiaza de un design agreabil ochiului. Din material plastic este construita rama, butoanele si o parte din spatele tabletei, in timp ce sticla este utilizata la ecranul deviceului, iar partea metalica o reprezinta capacul spate al tabletei, care are un rol de protectie asupra componentelor interne.

MultiPad 2 Prime Duo 8.0 masoara 204.2 mm lungime, 8.5 mm grosime si 154.8 mm latime, ceea ce face ca tableta sa fie foarte greu de cuprins intr-o mana, astfel ea va trebui manevrata in permanenta cu ambele maini. MultiPad 2 Prime Duo 8.0 cantareste 360 de grame, o greutata buna pentru un model de 8 inch.

Marea majoritate a porturilor, a sloturilor si a butoanele sunt amplasate in partea de sus a tabletei. Aici regasim in ordine: butonul de pornire/oprire, jackul audio de 3.5mm, portul pentru incarcarea bateriei, portul micro USB, slotul microSD pentru carduri si portul HDMI. Singurul lucru amplasat separat este butonul de volum, pe care il vedem amplasat in partea laterala dreapta, cum privim la ecran (in partea de sus). In rest, pe celalalte margini stanga sau jos, nu avem nimic. Pe spate, in partea de jos se gaseste amplasat singurul difuzor al acestei tablete care este suficient de zgomotos, dar care nu ofera nimic special pentru a imbunatati experienta multimedia a utilizatorului, practic e un speaker ca pe oricare alta tableta accesibila.

Ecranul este un Backlight IPS LED de 8 inci cu rezolutie 1024 x 768, 16 milioane de culori si suport multi tactil. Culorile ecranului sunt calde, in schimb unghiul de vizualizare este slab, datorita ecranului sticlos din care se reflecta orice aproape ca dintr-o oglinda.

Hardware

MultiPad 2 Prime Duo 8.0 este echipat cu un chipset RockChip RK3066 ce beneficiaza de un procesor dual-core de 1.6GHz ARM Cortex-A9, iar in combinatie cu un accelerator grafic Mali-400 si 1GB de RAM ofera o experienta neasteptat de buna in jocul FIFA 2014, dupa cum puteti observa din clipul / testul nostru de mai jos.

In testele de benchmark tabul Prestigio a realizat un scor de 14.978 puncte in aplicatia Antutu X si un scor de 4139 puncte in aplicatia Quadrant.

MultiPad 2 Prime Duo 8.0 mai este echipat cu 16GB spatiu intern ce poate fi extins cu pana la 32GB, multumita slotului microSD. Pe partea de conectivitate aceasta tableta ofera conexiune WiFi b/g/n, micro USB 2.0 si mini HDMI, nu are in schimb infra rosu, Bluetooth, 3G sau GPS. Bateria Li-Polymer a tabletei are o capacitate de 4.400 mAh si ofera pana la 5 ore de vizualizare video sau pana la o zi de functionare la o utilizare normala.

Software

Prestigio ofera preinstalat pe acest model sistemul Android 4.1, despre care spune ca este upgradabil. Apoi, descoperim gata preinstalate o serie de aplicatii ca: 250+ Solitairs, Chess Free, CrossMe and CrossMe Color, Currency Converter, Einstein Brain Trainer, Evernote, Explorer, File Manager, Installer Prestigio, McAfee Antivirus, OfficeSuite Pro, Stock Alert, SugarSync, si Twitter.

Interfata grafica este usor customizata si adaptata ecranului acestei tablete, cu butoanele software de navigare amplasate in partea stanga jos, in timp ce bara de notificari este in partea dreapta jos, impreuna cu ceasul si setarile.

Camera foto

Camera foto, desi are un senzor de 5 megapixeli este modesta, nici nu aveam cum sa fie altfel avand in vedere ca vorbim despre o tableta, una comercializata la pret accesibil si, sa fim seriosi, cum ti-ar sta sa mergi pe strada fotografiind cu tableta. MultiPad 2 Prime Duo 8.0 beneficiaza si de o camera frontala de 0.3 megapixeli, la fel de modesta.

Mai jost aveti cateva fotografii si un clip scurt, toate realizate cu camera de 5MP a tabletei.

Concluzie

MultiPad 2 Prime Duo 2.0 este o tableta cu componente hardware modeste pentru a o mentine in limita pretului accesibil, dar suficient de bune cat sa ruleze jocuri ca FiFA 2014, de exemplu. Practic, aceasta tableta iti ofera cate ceva din fiecare domeniu: jocuri, internet, email, multimedia, toate la un nivel mediu. Probabil marele atuu al acestei tablete il constitue accesoriile incluse de producator in pachet: un cablu OTG (acces 3G la net prin conectarea unui stick USB/dongle/modem), o husa soft din musama (piele ecologica :D) si o husa de tip Flip Cover. Tot acest pachet este oferit de Prestigio la un pret ce variaza de la un retailer la altul intre 500 si 650 lei.

Noi, Gadget Talk Romania impreuna cu producatorul Prestigio va oferim sansa de a participa in cadrul unui concurs care va incepe saptamana viitoare si, la care veti avea ocazia sa castigati acest pad precum si toate aceste accesorii care il insotesc. Succes!