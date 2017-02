Galaxy S5 Review.

De vreo 4 – 5 ani de zile inceputurile de an aduc universului mobile printre cele mai interesante si mai inovatoare smartphone-uri, si asta, deoarece avem CES (Consumer Electronics Show) si MWC (Mobile World Congress) doua targuri / expozitii programate in primul trimestrul al anului, iar concurenta dintre producatorii Samsung, Apple, Nokia, HTC, LG sau Sony este acerba.

In ultimii ani Samsung a devenit principalul producator pe segmentul telefoanelor cu Android, dar si pretendentul coroanei de cel mai important producator de smartphone din lume. Astfel, fanii brandului au fost obisnuiti ca an de an producatorul sud coreean sa lanseze un model de top sub seria Galaxy S, emblema companiei pe acest segment de piata. Anul acesta este randul lui Galaxy S5 sa duca mai departe stindardul companiei, un smartphone asteptat cu mare entuziasm de milioane utilizatori.

Dupa anuntul oficial galaxia Samsung a fost impartita in doua: pe deoparte cei care s-au cam saturat de acelasi lucru an de an si in cealalta parte cei care au primit cu aplauze noul model.

In minutele urmatoare vom analiza impreuna smartphone-ul Galaxy S5, pentru a afla ce aduce nou acest model, dar si care sunt plusurile si minusurile sale.

Aspect / Afisaj

Cu toate ca la prima vedere tinzi sa exclami “nimic nou,” atunci cand il scoti din cutie, la o inspectie a design-ului mai atenta, realizezi ca nu este chiar asa. In primul rand, Galaxy S5 este ceva mai mare (1 inch), mai gros (8.1mm fata de 7.9mm S4) si ceva mai greu ca modelul de anul trecut (145g fata de doar 130g S4). Toate acestea, pentru ca Samsung ii ofera lui Galaxy S5 o carcasa rezistenta la praf si la apa pentru un timp limitat (la o adancime maxima de 1m).

La exterior butoanele si porturile au aceiasi pozitie, diferenta este facuta doar de portul micro USB 3.0, care acum este acoperit de un capac ce protejeaza telefonul de apa sau praf. Textura capacului spate este acum punctata, iar finisul este mat, ceea ce face ca telefonul sa stea foarte bine in mana. Singurul lucru negativ ar putea fi faptul ca telefonul, desi costa foarte mult, este construit tot din plastic, unul din motivele importante pentru care, cred ca Samsung a pierdut anul trecut coroana pentru cel mai bun smartphone in defavoarea celor de la HTC si al lor HTC One si, probabil o va pierde si anul acesta din acelasi motiv. Dar sa nu o luam inainte si mai bine sa asteptam rezultatul voturilor.

Revenind la review lui Galaxy S5, haideti sa trecem la capitolul afisaj, unul exceptional ca de fiecare data in ultimii ani. S5 beneficiaza de un ecran Full HD cu o densitate a pixelilor ceva mai mica ca a lui Galaxy S4, doar 432 fata de 441ppi anul trecut. Totusi, afisajul Super AMOLED al noului model este superb, beneficiaza de culori vii si un contrast placut ochiului, iar unghiurile de vizualizare sunt la fel de bune. Un minus la acest capitol, ar fi vizibilitate slaba atunci cand suntem afara si este insorit, chiar si cu luminozitatea data la maxim, nu prea poti dinstinge ce se intampla pe ecran.

Hardware

Galaxy S5 a primit de la Samsung Electronics cam tot ceea ce are nevoie un smartphone considerat varf de gama. Este echipat cu un procesor Snapdragon 801 quad-core de 2.5GHz, un accelerator grafic Adreno 330, are 2GB si 16 sau 32GB spatiu intern, ce poate fi extins pana la 128GB cu ajutorul slotului pentru microSD ascuns sub capacul detasabil, impreuna cu slotul micro SIM. Tot aici, gasim si bateria detasabila de 2.800 mAh, dar si singurul difuzor care pentru mine este o mare dezamagire. An de an astept ca Samsung sa evolueze la acest capitol, dar refuza cu nesimtirea-i caracteristica sa faca acest upgrade de care, sunt singur, ca fiecare fan al seriei s-ar bucurua foarte mult.

Tot pe spate regasim si noua camera foto de 16MP ISOCELL (una din cele mai bune din segmentul premium, dar pana si ea are neajunsuri, unele despre care vom vorbi ceva mai tarziu). Imediat sub camera foto regasim blitul si senzor care poate masura sau monitoriza bataile inimii. Eu as numi acest senzor, o caracteristica inutila sau de ochii lumii,

Rezultatele din testele benchmark sunt impresionante, dupa cum se poate observa pe capturile de ecran. Telefonul, as putea spune ca “zboara”, daca nu ar fi fost vorba de cateva probleme minore de lag in galeria foto sau in unele jocuri.

Samsung Galaxy S5 a “imprumutat” de la iPhone 5S functia de detectare a amprentei, care va ajuta sa securizati telefonul mai bine si cam atat, deoarece aceasta caracteristica e mai mult enervanta decat utila. Uneori deblocheza telefonul, alte ori ai nevoie de 2-3 incercari. Dar, dupa cum bine stiti, Samsung obisnuieste sa incarce telefoanele sale cu tot felul de “nebunii” mai mult sau mai putin utile in viata de zi cu zi. Telefonul Galaxy S5 beneficiaza de tehnologie de incarcare wireless.

Pe partea de conectivitate S5 este dotat cu aproape orice tip de conexiune iti trece prin cap: de la WiFi a/b/g/n/ac la Bluetooth 4.0, NFC, 4G Cat 4, GPRS, EDGE, micro USB – USB, infra rosu, dar si cu o multitudine de senzori. Samsung Galaxy S5 este un gadget complet din punct de vedere al dotarilor.

Software

Daca va plac telefoanele care ofera o multitudine de functii si optiuni software, atunci Galaxy S5 este alegerea perfecta pentru voi, bineinteles mizand pe faptul ca detineti bugetul necesar achizitionarii lui. La acest capitol am putea vorbi foarte, foarte mult, datorita numarului uriase de functii si setari. Sa incepem prin a spune ca S5 ruleaza Android 4.4.2 si vine cu noua interfata grafica TouchWiz pe care Samsung o numeste Magazine UX, interfata care aduce icoanele in forma unui cerc, atat in bara de notificari, cat si la sectiunea Setari (vezi capturile ecran de mai jos). Cand intri la Setari aproape ca te pierzi in meniu, datorita numarului mare de icoane, indiferent ca alegi modul Grid sau List, vei avea probleme cu scroll-ul pana sa ajungi la functia pe care o cauti. Doar optiunea Tab View, ar putea sa te mai scape de dureri de cap.

O functie software interesanta este acea bula, oarecum transparenta, care iti permite adaugarea de pana la 5 aplicatii pe care sa le poti accesa rapid oricand, de oriunde pe ecranul telefonului. Sigur, inca mai beneficiem si de functia Multi Window, daca simtiti nevoia de multi-tasking. Pe home screen (desktop), daca facem scroll pana in capat, spre stanga, dam peste sectiunea Magazine, sau ceea ce se vrea a fi un fel de Flipbord sau Blinkfeed. Alta functie inutila din punctul meu de vedere, de care nu vei putea scapa, deoarece nu o poti dezactiva in cazul in care te deranjeaza, insa aveti optiunea de a instala un third-party Launcher ca Nova, GO, ADW sau Apex.

Camera foto

Camera foto este exceptionala si plina de tot felul de functii. Ce e bine, e ca Samsung a mai simplificat pe alocuri meniul aplicatiei. Camera principala de 16MP ISOCELL cu blit in doua tonuri, fotografiaza excelent la o rezolutie maxima de 5312 x 2988 si, poate inregistra video in format 4K, Full HD sau HD. Camera are cel mai rapid autofocus, insa are si minusuri. Unul din ele il reprezinta imposibilitatea camerei de a focusa cum trebuie obiectele fotografiate de foarte aproape, dar si incapacitatea ei de a fotografia asa cum ne-am dori in conditii de luminozitate redusa (in club, noaptea pe strada, etc), insa va va permite sa fotografiati atunci cand mergeti la strand sau la mare, chiar si in apa, multumita protectiei IP67 cu care a fost dotat telefonul. Mai mult, te avertizeaza vizual daca capacul spate sau capacul portului micro USB 3.0 este deschis, timp in care nu iti permite sa il utilizezi pana nu te asiguri ca totul este inchis etans.

Mai jos aveti o galerie foto si un video sample.

Baterie

Samsung a echipat S5-ul cu o baterie detasabila, ce are o capacitate de 2.800 mAh. Asta inseamna ca va putea mentine aprins la luminozitate maxima superbul ecran AMOLED timp de 4-5 ore si, peste o zi la o utilizare normala. Bateria se incarca de la 1% la 100% in aproximativ o ora si jumatate, multumita portului micro USB 3.0 care permite un transfer mai bun atat de energie, dar si de date (fisiere).

Concluzie

La finalul zilei, este o chestie de gust, unii aleg diveristatea software in defavoarea materialelor premium, altii prefera un telefon cu aspect premium si mai putin sunt ineresati de partea software. Samsung Galaxy S5 este o bestie daca ne raportam la lista de specificatii hardware, are un ecran superb, o camera foto exceptionala, o carcasa rezistenta la apa, ruleaza cea mai noua versiune de Android si este plin de tot felul de functii si setari software, fie ele utile sau nu. Per total, Galaxy S5 este un flagship care cu siguranta se va bate la titlul de cel mai bun smartphone in 2014, insa sunt alternative mai bune, dupa parerea mea: HTC One M8 si Sony Xperia Z2 sunt doar doua exemple.

Galaxy S5 este disponibil in oferta tuturor operatorilor telecom de la noi, dar il gasiti si la retaileri ca: eMAG. Modelul negru de 16GB testat de noi, ne-a fost pus a dispozitie de catre cei de la Vodafone, carora le multumim inca odata, pe aceasta cale.