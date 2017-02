Sony Xperia Z2 Review

In prima jumatate a acestui an Sony a lansat propriul smartphone de top pe 2014 – Xperia Z2, un upgrade al modelelor Xperia Z si Xperia Z1 de anul trecut. Noul model, usor redesenat (margini mai subtiri, ecran mai mare) de producatorul nipon, telefonul retine in mari proportii semnatura gamei Xperia. Z2 are acelasi design dreptunghiular, cu aceiasi rama metalica, acelasi model de carcasa realizata din sticla temperata si aceleasi butoane de calitate, toate fiind elemente artistice caracteristice brandului Xperia.

In minutele urmatoare vom afla impreuna care sunt noutatile aduse de smartphone-ul Xperia Z2 in comparatie cu predecesorii sai din seria Xperia si, daca acest model se ridica la nivelul celorlalte modele de top din acest segment de piata.

Aspect / Afisaj

Dupa cum spuneam si mai devreme, Xperia Z2 mosteneste design-ul linie Sony Xperia, astfel ca sunt usor de recunoscut atunci cand le vedem in mana cuiva, datorita formei dreptunghiulare si a catorva elemente de design decorativ specifice, cum ar fi butonul de pornire/oprire rotunjit si proeminent, capacele care ascund sub ele porturile si sloturile telefonului protejandul impotriva infiltrarii apei si carcasa din sticla temperata combinata cu rama metalica. Sony Xperia Z2 este un telefon imens, masoara 146.8mm x 73.3mm x 8.2 mm, ceea ce inseamna ca este ceva mai lung, dar totusi, este mai subtire si ceva mai usor ca modelul Z1 (163g fata de 170g, cat are Xperia Z1). O alta caracteristica mostenita de la predecesorii sai, este rezistenta telefonului la apa si praf, permitandu-ti sa fotografiezi pana si sub apa.

Afisajul noului model este mai bun ca cel de pe modelele de anul trecut. Culorile sunt mai intense (mai vii), negrul este mai puternic, iar per total, claritatea lui este mai buna, multumita combinatiei dintre tehnologia LED, cea Triluminos si a motorului X-Reality. Panoul masoara 5.2 inch in diagonala, are rezolutie Full HD (1920 x 1080) si are o densitate a pixelilor de 424 ppi, iar unghiurile de vizibilitate sunt bune desi, expus in bataia razelor soarelui, abia reusesti sa distingi ce se intampla. De fapt, e aceiasi meteahna a producatorilor de astfel de dispozitive, inca nerezolvata.

Hardware

Xperia Z2 este echipat conform standardelor anului 2014. Vine cu tot ceea ce a fost disponibil pe piata la data lansarii, adica un procesor quad-core Snapdragon 801 de 2.3GHz, un GPU Adreno 330 si un ecran superb Full HD, la care se adauga 3GB de RAM, o camera foto cu lentile G si senzor de 20.7MP, dar si o baterie cu o capacitate mai mare – 3.200 mAh (ultimele trei caracteristici mentionate bat competitia – Galaxy S5, HTC One M8). Utilizarea telefonului este fluenta, asta pentru ca nu are probleme de lag, nici macar in jocuri. In testele de benchmark Sony Xperia Z2 a obtinut un scor sub HTC One M8 si Galaxy S5, dupa cum se vede pe captura de ecran din aplicatia AnTuTu, ceea ce e ciudat, deoarece au aceleasi componente hardware, ba chiar cu un plus pentru Z2, care are 3GB de RAM in loc de 2GB cat au S5 si One M8.

Difuzoarele smartphone-ului Xperia Z2 nu ofera nimic special, totusi sunetul este destul de puternic, insa nu se apropie de tehnologia HTC BoomSound a celor de la Beats Audio. In shimb, atunci cand asculti la casti, multumita microfonului de anulare al zgomotului exterior si al tehnologiei software implementate si imprumutate de Sony de la propria serie de Walkman-uri, iti ofera o experienta audio fantastica. Nu exagerez deloc cand spun fantastica. Daca detineti acest telefon, va sugerez sa mergeti intr-un loc public: in metrou, autobuz, tramvai, unde e galagie si ascultati muzica in castile cu care vine insotit telefonul, dar nu inainte de a activa functia Active Noise, si o sa vedeti ca am dreptate.

Software

Xperia Z2 ruleaza cea mai noua versiune Android 4.4 (Kitkat), peste care producatorul nipon a preinstalat propria-i interfata grafica – Timescape UX, care e in mare proportii similara cu cea stoc (apreciez un producator care nu incarca UI-ul cu tot felul de nebunii inutile). Interfata grafica primeste cateva ajustari de design si functionalitate, in special bara de notificari, unde regasim acele scurtaturi care ne ajuta sa activam sau sa dezactivam rapid anumite functii din telefon.

Telefonul Xperia Z2 testat de noi a venit de la Orange Romania, carora tinem sa le multumim pe aceasta cale, astfel ca, aveti incluse si ceva aplicatii ale operatorului.

Camera foto

Noul varf de gama Xperia dispune de una din cele mai bune camere foto disponibile pe telefoanele de top care ruleaza sistemul de operare Android. Multumita lentilei G si a senzorului de 20.7MP Exmor RS, aceasta camera poate filma in format 4K la o rezolutie de 2160p la 30 de frame-uri pe secunda si sa fotografieze superb la rezolutie maxima 5248 x 3936. Camera dispune de autofocus, de blit LED, detectarea fetei, panorama, HDR si stabilizator de imagine si fotografiaza destul de decent chiar si in conditii de luminozitate scazuta.

Mai jos aveti o serie de fotografii realizate cu aceasta camera foto, precum si un video sample in format 4K, realizat cu setarile standard.

Camera frontala are un senzor de 2.2 megapixeli. Ea poate reda video in format 1080p, suficient pentru conferintele video, care oricum majoritate nu fac stream mai mare de 720p.

Baterie

Xperia Z2 are o baterie cu o capacitate de 3.200 mAh, ceea ce ii ofera o autonomie foarte mare. In testele efectuate de noi, am ajuns pana la o zi si ceva de utilizare standard, poti trece chiar peste o zi si jumatate catre doua, daca nu utilizezi telefonul pe tot parcursul zilei si utilizezi si modul Stamina sau celalate optiuni disponibile pentru economisirea energiei baterie. Bateria se incarca de la 0% la 100% in aproximativ 1 ora si jumatate.

Concluzie

Telefonul Xperia Z2 este un varf de gama demn de brandul Sony, ba pe alocuri, are si cateva plusuri destul de importante in fata competitorilor sai: bateria, memoria ram sau camera foto, insa are si minusurile sale. Z2 este un terminal imens, iti dai seama cand il ti in mana sau la ureche si, ar mai fi si sticla temperata, de care eu personal nu sunt incantat (sticla e sticla), pentru ca la primul impact mai serios sticla poate crapa. Acest model de smartphone nu l-as recomanda celor activi care, cu singuranta, il vor scapa pe jos, insa este ideal pentru cei din mediu business, de exemplu, deoarece este un telefon stilat ce merge perfect ca un accesoriu pentru o tinuta eleganta (costum, rochie de seara, etc).

Sony Xperia Z2 este disponibil in oferta operatorului Orange, atat la abonament, cat si la liber, dar il gasiti si in magazinele de retail eMAG, precum si in oferta celorlalti operatori telecom.