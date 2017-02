Samsung Galaxy Premiere 2014 – 12 Iunie, 2014 la New York

Samsung Galaxy Premiere va avea loc anul acesta in SUA.

Samsung Electronics are planificat anual de vreo doi ani incoace evenimentul Samsung Galaxy Premiere, la care producatorul anunta tot felul de dispozitive noi din gama Galaxy, evident. Daca anul trecut a fost o combinatie de produse cu Android si Windows, anul acesta s-ar putea sa avem parte de produse atat cu Android 4.4, cat si cu Windows 8.1, dar si de produse cu Tizen OS.

Sloganul editiei de anul acesta – Samsung Galaxy Premiere 2014, este Tab Into Color. Inca nu stim cu exactitate ce anume vrea sa insemne, insa ne duce cu gandul catre noua gama Galaxy Tab S, pe care am vazut-o deja in cateva fotografii scurse online, despre care se spune ca va sosi cu afisaje Super AMOLED la rezolutie Quad HD (2560 x 1440 sau mai mare).

In orice caz, mai avem doar 5 zile (12 iunie) de asteptat pana la debutul acestui eveniment – Samsung Galaxy Premiere, ce va avea loc la New York in Madison Square Garden, incepand cu ora 7PM EDT (dupa miezul noptii in Romania). Evenimentul va fi transmis in direct pe YouTube.