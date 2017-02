Despachetare Allview X1 Soul si o prezentare generala a telefonului

Despachetare Allview X1 Soul (video).

La aproximativ o luna si ceva de la finalizarea testelor pe modelul Allview X1 Soul Mini, avem acum ocazia sa testam pentru voi varianta flagship din aceasta serie X1 Soul cu sprijinul producatorului.

Astazi va prezentam clipul de despachetare Allview X1 Soul, precum si prezentarea generala a telefonului, urmata apoi de review-ul complet al smartphone-ului, inclusiv rezultatele testelor benchmark, sample-uri foto/video realizate cu camera foto de 13MP si detalii despre perfromantele lui in jocuri si in rutina zilnica (browsing web, vizualizare continut video, etc).

X1 Soul de la Allview este disponibil de ceva vreme in comertul online, si poate fi achizitionat de la magazine ca: eMAG.

Despachetare Allview X1 Soul: