Allview X1 Soul Review .

Spre sfarsitul anului trecut Allview lansa X1 Soul, primul smartphone single SIM cu ecran Full HD, camera foto de 13MP si alte specificatii la fel de impresionante, despre care va voi povesti mai in detaliu ceva mai tarziu in acest review. Ma veti intreba de ce testam acest telefon atat de tarziu. Ei bine, deoarece la acea data nu colaboram cu Allview, datorita unei lipse de comunicare. Intre timp lucrurile au evoluat schimbandu-se mult in bine, asa ca, am decis sa il aducem si noi la teste la cererea voastra, fiind modelul flagship gamei Xtreme din care mai face parte si modelul X1 Soul mini, testat in urma cu aproximativ o luna de zile.

Dar haideti sa nu o mai lungim, si sa intram in reviewul propriu-zis al acestui smartphone.

Allview X1 Soul Review:

Aspect / Afisaj

X1 Soul masoara 143 x 69 x 7,9 mm, cantareste aproximativ 130 de grame si este realizat in mare parte din material plastic. Carcasa dreptunghiulara a telefonului este construita dintr-o bucata (unibody) de material plastic (policarbonat), ce beneficiaza de un finis mat. Telefonul are un aspect minimalist, in special partea frontala, unde nu apare nici un logo, nimic, doar butoanele capacitive pot fi observat atunci cand aprindem ecranul, multumita sistemului de iluminare LED cu care este dotat X1 Soul, in timp ce pe spate, stau imprimate pe carcasa logoul Allview si denumirea telefonului. La exterior, in partea de jos a telefonului, dam peste grilajele care sugereaza doua difuzoare stereo, insa avem parte doar de unul singur amplasat in coltul din dreapta. Practic, daca in timp ce asculti muzica acoperi cu degetul din greseala grilajul amplasat in partea dreapta, sunetul aproape ca dispare. Difuzorul lui X1 Soul este unul standard, care reda sunetul suficient de puternic pentru a il considera galagios, dar care nu aduce nimic special pentru a imbunatati experienta audio a utilizatorului (cred a este un aspect important de care mai toti producatorii ar trebui sa tina cont – vezi cel mai bun exemplu HTC cu HTC Boomsound).

Intre cele doua grilaje pentru singurul difuzor se afla portul micro USB si microfunul pentru conversatiile telefonice. In partea laterala dreapta, cum privim la ecran gasim tasta de volum, deasupra jackul audio de 3.5mm si butonul pornire/oprire/standby, iar pe partea laterala stanga, cum privim la ecran regasim slotul micro SIM. Apreciem faptul ca butoanele se pot apasa foarte usor si au o contructie destul de buna, insa nu apreciem faptul ca butonului Power este amplasat in partea de sus, ceea ce face ca accesul cu o singura mana la acest buton sa fie dificil uneori, asta pentru ca X1 Soul masoara 5″ in diagonala.

Afisajul telefonului de 5 inch este un IPS LCD cu tehnologie JDI si rezolutie Full HD (1920×1080), dar si o densitate mare a pixelilor – 441 ppi, la fel ca pe orice smartphone premium de anul acesta. Ecranul smartphone-ului este protejat de un strat de sticla Gorilla Glass 3, ceea ce e un lucru de apreciat. Ecranul beneficiaza de culori vibrante si frumoase (16 milioane), iar unghiurile de vizibilitate sunt si ele de apreciat. Ecranul este una din caracteristicile importante ale acestui smartphone.

Hardware

Allview X1 Soul este un telefon foarte puternic pe hartie, insa in realitate are probleme de lag. In timpul testelor ne-am lovit uneori de lag in interfata grafica (UI), iar in jocuri ca Real Racing 3, am avut probleme mari de lag. Sincer, ma asteptam ca acest joc sa ruleze bine spre foarte bine pe acest telefon, datorita configuratiei: procesor quad core MediaTek MT6589T de 1.5GHz, 2GB de RAM si a unui GPU PowerVR SGX544MP2 (accelerator grafic), insa am avut parte de o surpriza neplauct, in joc lagul este evident, chiar si dupa ce ne-am asigurat ca nu sunt alte aplicatii pornite in background.

Telefonul beneficiaza de 32GB memorie interna pe telefon si nu are are slot micro SD, dar nu cred ca este necesar. Eu, unul, nu am reusit niciodata sa umplu memoria de 32GB a vreunui smartphone sau a unei tablete.

In testele de benchmark in aplicatia Antutu X, telefonul a scos un rezultat de 15340 puncte, iar in Quadrant un rezultat de 4710 puncte.

Allview a echipat X1 Soul cu conectivitate Bluetooth 4.0, WiFi b/g/n, WiFi Direct, micro USB 2.0, EDGE clasa 10 si GPRS clasa 12. Are GPS si Radio FM, insa nu beneficiaza de tehnologie NFC.

Software

La capitolul software vine cu sistemul de operare Android 4.2.1 Jellybean, o versiune pe care observ ca majoritatea producatorilor autohtoni insista sa o foloseasca in produsele lansate, desi KitKat e mult mai bine optimizat, permitand o rulare decenta chiar si pe telefoanele mai slab echipate, terminale care dispun de doar 512MB de RAM. Mi-as fi dorit ca X1 Soul sa ruleze Android 4.4, deoarece cred ca s-ar fi descurcat mult mai bine la capitolul performanta. Posibil ca Allview sa ofere o astfel de actualizare in viitorul apropiat, insa nu va pot confirma acest lucru la aceasta data.

Peste sistemul Android, Allview vine cu propria interfata grafica, care dispune de cateva teme diferite, inclusiv una asemanatoare cu cea stoc, in cazul in care nu esti fan al interfetelor customizate. Alte functii interesante adaugate de producator acestui telefon si care merita mentionate sunt Power Saving Mode si Smart Gestures.

X1 Soul vine cu o serie de aplicatii Android gata preinstalate, cum ar fi: Bitdefender Antivirus, OfficeSuite, Screen Off sau Stunnel.

Camera

Allview X1 Soul dispune de o camera frontala de 5MP, special adaugata de Allview pentru fanii selfie-urilor, si o camera principala de 13MP pe spate cu blit, care fotografiaza in format 4:3 si in format 16:9 wide la 12MP. Fotografiile, dupa cum puteti observa din galeria foto de mai jos, sunt de o calitate buna, suficient pentru a le putea impartasi cu prietenii pe retelele de socializare ca Facebook sau Instagram, insa nu e ceea ce ti-ai dori de la o camera cu un asemenea senzor. Un exemplu clar, ca nu megapixelii sunt cei mai importanti la o camera foto. De asemenea, mai jos aveti si o filmare video pe setarea Fina (maxima), adica la rezolutie Full HD, iar formatul fisierelor video este 3GP, poate nu tocmai cel mai indicat format.

Baterie

Bateria incorporata a lui X1 Soul are o capacitate de doar 2.000 mAh. Spun doar, pentru ca in general telefoanele cu ecran 1080p au o baterie de minim 2400 si ajung chiar si la 3.200 mAh, vezi cazul Xperia Z2. Cu toate acestea optimizarile de software aduse de Allview, ne arata ca poti scoate o zi intreaga de utilizare de la un telefon cu un ecran Full HD. O incarcare de la 0 la 100% se efectueaza in ceva mai mult de o ora, ceea ce nu e rau deloc.

Concluzie

X1 Soul este un telefon cu aspect frumos si o solutie atractiva daca ne uitam pe lista de specificatii hardware, insa in realitate nu e chiar atat de performant. Nu il recomand celor care vor sa se joace cele mai noi jocuri cu grafica 3D disponibile pe Google Play store, deoarece veti intampina probleme de lag. E si normal, avand in vedere ca, costa cu 1000 lei mai putin ca un smartphone de top al unor branduri consacrate. Altfel, acest telefon ofera o experienta buna la toate celalalte capitole.

Plusuri:

ecran Full HD frumos

2GB memorie RAM

baterie cu o autonomie neasteptat de buna

camera frontala 5MP

Minusuri:

versiunea Android demodata

un singur difuzor

amplasarea butonului power deasupra pe un telefon cu diagonala mare

Allview X1 Soul nu este un telefon rau, ba din contra are multe atuuri pentru care l-ai putea achizitiona, insa cred ca pretul nu este cel corect, mai ales cand sunt alternative ca Nexus 5 in piata, care iti poate oferi o experienta peste cea a lui X1 si la acelasi pret.