Macheta iPhone 6 vs Galaxy S5 vs iPhone 5S (comparatie video)

Macheta iPhone 6 vs Galaxy S5 vs iPhone 5S si altele modele de smartphone.

Nu mai e un secret faptul ca Apple va lansa anul acesta cel putin un iPhone 6 cu un ecran de minim 4.7″, care sa rivalizeze cu ceea ce producatorii de telefoane cu Android ofera in acest moment consumatorilor de smartphone.

De cateva luni au tot aparut in presa fotografii cu o serie de concepte si machete din plastic iPhone 6 realizate de diferiti producatori anonimi chinezi, care ne ofera posibilitatea de a ne forma o idee asupra design-ului urmatorul model de Apple iPhone. Bineinteles, ca fiind doar niste machete realizate pe baza de zvonuri, modelul final construit de Apple ar putea arata cu totul altfel la lansarea ce se zvoneste ca va avea loc in luna septembrie, la fel ca in ultimii ani.

Macheta iPhone 6 vs Galaxy S5:

O astfel de macheta iPhone 6 a fost demonstrata intr-un videoclip in care respectiva macheta este comparata cu diferite modele de smartphone, printre care se numara iPhone 5S si Galaxy S5. Mai mult, sursa acestui clip sustine ca este sigur 120% ca noul iPhone 6 va respecta in proportii mari acest aspect din videoclip.

Ce parere aveti de acest design? Veti achizitiona un iPhone 6 daca designul sau va fi unul asemanator cu ceea ce vedem in acest videoclip? Va doriti un iPhone cu un ecran mai mare?