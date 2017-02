Despachetare Evolio X6, primul telefon premium al producatorului (video)

Despachetare Evolio X6, primul smartphone cu procesor octa-core lansat pe piata locala.

Evolio a facut un pas mare inainte in 2014 prin lansarea tabletelor Evolio X8 si Evolio 10 Fusion, care aduc un plus de calitate device-urilor de pana in 800 lei. Pe langa cele doua tablete interesante, in luna martie Evolio a anunta si primul sau smartphone premium, Evolio X6, un telefon dual SIM cu specificatii care ii permit sa ruleze oricare joc sau aplicatie disponibila pe Google Play Store.

De o saptamana avem la teste un X6 oferit chiar de producator, caruia tinem sa ii multumim pe aceasta cale.

Astazi, va prezentam clipul de despachetare Evolio X6 si o prezentare generala a terminalului urmand apoi sa publicam si un review detaliat al acestui model de smartphone.

Despachetare Evolio X6: