Evolio X6 Review – telefonul de debut al producatorului pe segmentul premium.

Cei care urmaresc brandul Evolio stiu ca producatorul autohton a inceput anul 2014 in forta, anuntand cea mai subtire tableta metalica de pe piata locala – Evolio X8, tableta despre care am spus dupa finalizarea testelor ca “este cea mai buna tableta sub 800 lei.” De curand, Evolio a lansat si Evolio X10, un model la fel convertibil, dar de 10 inch in diagonala.

La ceva mai mult de doua luni distanta de la lansarea tabletei X8, compania a lansat primul sau smartphone premium Evolio X6, echipat cu un ecran imens de 5.5″ Full HD, procesor octa-core si o camera foto de 13 megapixeli. X6 devenind astfel, a doua premiera a producatorului in 2014, lucru ce i se datoreaza in mare parte procesorului octa-core Mediatek, cu care vine echipat telefonul. Acesta a fost si unul din motivele pentru care am hotarat sa il aduce si noi la teste, dar sa aflam si cum se comporta primul smartphone premium Evolio.

Aspect / Afisaj

Primul gand care mi-a trecut prin cap dupa despachetare lui X6, a fost acela ca telefonul seamana destul de mult cu un iPhone, numai ca e mult mai mare in dimensiune (155.5 x 75 x 7.8 mm) si in greutate (telefonul cantareste 180 de grame). Carcasa unibody a telefonului este realizata dintr-un plastic lucios, cacasa fiind fixata in doua suruburi amplasate in partea de jos. De jur imprejurul telefonului observam o rama metalica care imbina carasa cu ecranul imens. Tasta de volum impreuna cu butonul de pornire/oprire/stand by sunt amplasate in partea laterala dreapta, cu butonul de power amplasat la o distanta ideala, astfel ca, utilizatorul il poate accesa foarte usor si rapid, doar cu o singura mana, inclusiv de cei care au o mana mai mica. In partea de sus avem doar jack-ul audio de 3.5mm ascuns sub cheita sau acul cu care accesam cele doua sloturile SIM (grilajul) din partea laterala stanga, cum privim la ecran, iar in partea de jos dam peste portul micro USB si grilajele sub care se ascunde un singur difuzor.

Pe partea din spate stau inscriptionate logo-urile Evolio si X6, ceva mai sus microfonul care anuleaza zgomotul de fundal si imediat langa camera foto si cele doua LED-uri Flash (dual tone).

In partea din fata telefonul vine dotat cu trei butoane capacitive pentru navigare: Menu, Home si Back, iluminate cu LED-uri albe. Butonul Home are chiar si o setare care ii permite sa pulseze atunci cand telefonul este in stand by (ecranul stins). Tot frontal, dam peste camera foto de 8MP, LED-urile pentru notificari (verde/rosu) si senzorii de lumina, proximitate, etc.

Afisajul IPS Full HD (1920 x 1080) de 5.5″ este foarte frumos si viu colorat, in plus, este protejat de un strat de sticla Gorilla Glass 2. Unghiurile de vizibilitate sunt bune si, chiar daca privit din unghi ecranul isi pierde din luminozitate, textul de pe ecran ramane lizibil, spre deosebire de alte telefoane, care privite din unghi nu mai puteti distinge ce scrie pe ecran, decat daca este utilizat un font mai mare.

Hardware

Evolio X6 este echipat cu un procesor octa-core, dupa cum mentionam ceva mai devreme, de 1.7GHz (chipsetul este un MediaTek MT6592), are 2GB de RAM, este dotat cu un accelerator grafic Mali-450 MP si are 16GB memorie interna (nu are slot microSD). Aceasta configuratie ii permite rularea unor jocuri ca Real Racing 3 (unul din cele mai puternice jocuri cu grafica 3D) fara nici un fel de probleme.

Pe partea de conectivitate Evolio X6 beneficiaza de 3G (doua sloturi SIM – nano si micro), GPS, Bluetooth, WiFi, micro USB, are un radio FM si chiar si tehnologie NFC. Despre baterie vom vorbi ceva mai tarziu.

In testele de benchmark telefonul a realizat un scor de 23.131 puncte in aplicatia Antutu si un scor de 12.688 puncte in aplicatia Quadrant.

Despre sunet nu sunt prea multe de spus, telefonul vine dotat doar cu un difuzor destul de zgomotos, dar care nu impresioneaza in nici un fel. E doar un difuzor ca oricare altul.

Software

Evolio comercializeaza X6 cu versiunea Android 4.2.2 JellyBean, o versiune mult invechita la aceasta data. Mi-as fi dorit sa vad de la ei Android 4.4 pe acest smartphone, pentru ca, cred, ca ar cam fi timpul pentru acest pas, nu-i asa? Interfata grafica ramane la fel de simplista, deoarece este bazata pe UI-ul stock Android. Eu, unul, apreciez o interfata grafica de acest gen, deoarece nu ingreuneaza performanta telefonului. Sigur, aveti posibilitatea de a activa una din temele disponibile in telefon, daca va plictisesc icoanele stock Android, si astfel, telefonul va arata ca un iPhone atat la exterior, cat si la interior.

X6 vine preinstalat cu o serie de aplicatii ca: Instagram, Norton Mobile (pachet antivirus), Presa Online, Seenow si WhatsApp, dar si cu cateva functii Smart Wake bazate pe gesturi. De exemplu, daca functiile Smart Wake sunt active, puteti face dublu tap pe ecranul telefonului cand este in stand by si telefonul se trezeste din sleep mode (la fel ca pe LG-uri), sau puteti desena o anume litera din alfabet si va porneste o anumita aplicatie. Un exemplu mai concret ar fi: daca desenati C porneste aplicatia camerei foto, daca desenati M, porneste music player-ul, s.a.m.d.

Camera Foto

Camera principala de 13MP filmeaza in format Full HD, fisierul avand extensia 3GP, iar pozele le realizeaza la rezolutie maxima 4160 x 3120, daca camera e setata pe 13MP (aspect 4:3). Mai jos aveti cateva fotografii si un video sample realizate cu aceasta camera.

Frontal, telefonul este dotat cu o camera foto cu un senzor de 8MP, special pentru impatimitii selfie-urilor.

Baterie

Fiind un smartphone dual SIM cu un ecran mare si cu rezolutie Full HD, X6 avea neaparata nevoie de o baterie cu o capacitate mare. Astfel, apreciem faptul ca Evolio a dotat acest model cu o baterie de 3150 mAh, care ii permite utilizatorului sa il foloseasca pe tot parcursul unei zile, ramanand ceva energie si pentru a doua zi. O incarcare full (pana la 100%) a bateriei, se face in aproximativ 2 ore.

Concluzie

X6 este prima incercare a producatorului Evolio pe segmentul de smartphone premium, si sincer sa fiu, nu au dat gres. Desigur, ca sunt anumite minusuri ca la orice telefon, dar are si multe lucruri care sa te atraga sa il cumperi.

Plusuri:

Pentru pretul de 1499 lei Evolio X6 iti ofera o experienta de gaming excelenta, multumita CPU octa-core, o camera foto de 13MP, posibilitatea de a fi conectat pe doua retele telecom simultan (dual SIM), un ecran superb cu rezolutie Full HD si un design care imita iPhone-ul, dar la o scara mult mai mare.

Minusuri:

Un singur difuzor, versiunea de Android veche. La final aceste plusuri si minusuri sunt relative, in functie de gusturile si de preferintele fiecaruia.

Evolio X6 este disponibil in Romania prin magazinele de retail: eMAG, Altex sau evoMAG.