Transmisie in direct a evenimentului Google IO 2014 de la ora 19:00

Google IO 2014 Live video incepand cu ora 19:00.

Astazi si maine sunt doua zile foarte importante pentru comunitatea dezvoltatorilor Google, deoarece are loc conferinta anuala Google I/O 2014, un eveniment special organizat de Google Inc si dedicat tuturor dezvoltatorilor de software, dar in special celor care prefera platformele Android si Chrome OS.

Incepand cu orele 19:00 (ora Romaniei) Google va transmite in direct pe internet acest eveniment Google IO, din San Francisco. Cei interesati vor avea ocazia sa comenteze acest eveniment pe perioada celor doua zile, atat aici la noi pe site, cat si pe paginile noastre oficiale de Facebook sau Google+, sau mai usor, putem discuta live in grupul nostru de pe Facebook.

Ce v-ati dori sa anunte Google in cele doua zile de Google IO 2014?