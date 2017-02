HTC One M8 Review.

Dupa cativa ani in care Samsung a dominat piata de smartphone, in 2013 HTC a uimit universul mobile cu lansarea lui HTC One M7, un telefon care a castigat cam tot ce se putea anul trecut. A luat premiul pentru ‘Cel mai bun smartphone al anului’, premiul pentru ‘Gadgetul anului 2013’ si premiul pentru ‘Cel mai bun design.’

Anul acesta HTC are o misiune si mai dificila, deoarece, nu numai ca trebui sa isi invinga propria creatie, adica cel mai premiat gadget din 2013, dar mai trebuie sa confrunte si sa se ridice si la nivelul concurentei (LG, Sony, dar in mod special Samsung), care ranita in orgoliu va incerca in 2014 sa cucereasca ceea ce HTC detine in acest moment.

In 2014, HTC s-a prezentat in fata universului mobile cu HTC One M8, un model de smartphone ce poarta semnatura de design a predecesorului sau (M7), design dus cu totul la un alt nivel de producatorul taiwanez.

Ce vreau sa spun cu acest lucru? Va propun sa aflati in minutele urmatoare din – HTC One M8 review.

Aspect / Afisaj

HTC One M8 este un smartphone absolut superb din punctul meu de vedere. Aceasta afirmatie o fac, nu dupa 5-7 zile, ci dupa aproape doua luni de zile de teste intense si utilizare zilnica (acesta este si motivul pentru care am intarziat atata timp reviewul lui, deoarece mi-am dorit sa vad cum se comporta, cum rezista si cum performeaza el in rutina zilnica). Carcasa telefonului este realizata dintr-o bucata de aluminiu decupat cu mare precizie cu ajutorul tehnologiei laser, si este finisata pana in cel mai mic detaliu, pana la ultimul milimetru. Daca modelul de anul trecut a fost realizat in proportie de 70% din aluminiu, restul fiind reprezentat de material plastic (rama) si sticla, HTC One M8 este construit in proportie de 90% din aluminiu. HTC a avut grija ca fiecare colt, curbura sau imbinare de materiale sa fie perfecta si, cred ca a reusit acest lucru. Atunci cand il iei pentru prima oara in mana, pur si simplu nu iti mai vine sa ii dai drumul. Metalul foarte atent finisat este placut la atingere. Ganditi-va la HTC One M8 ca la un elegant Maserati, dar al lumii mobile. Adevarul e, ca daca il privesti dintr-un anume unghi iti creiaza aceasta impresie.

HTC a amplasat in partea de jos a telefonului jack-ul audio si portul micro USB, in partea laterala dreapta cum privesti la ecran tasta de volum si ceva mai sus slotul nano SIM. Butonul Power ON/OFF/Stand by este amplasat deasupra, nu e tocmai ideal, avand in vedere ca si de aceasta data avem de-a face cu un terminal cu o diagonala care atinge 5″ la care se mai adauga si faimoasele difuzoare HTC Boomsound, ce lungesc considerabil telefonul (146.4×70.6×9.4mm). HTC One M8 cantareste 160 de grame, deoarece, dupa cum mentionam si mai sus, este in mare parte construit din metal, dar aceasta greutate nu o simti cand il iei in mana. In partea laterala stanga, cum privim ecranul descoprim slotul micro SD care accepta carduri de pana la 128GB, care la fel ca si cel pentru nano SIM, poate fi accesat cu cheita din cutie, mic accesoriu cu care vine insotit telefonul.

Pe spate HTC One M8 are incrustrat logoul HTC, apoi avem cele doua linii orizontale, special create pentru antenele telefonui, ca acestea sa nu piarda semnal din cauza metalului ce le inconjoara. Tot pe spate gasim si combo-ul de doua camere care formeaza camera principala a telefonului, despre care vom discuta mai in detaliu ceva mai incolo.

HTC One M8 este dotat cu un ecran Super LCD3 de 5 inch, ce are rezolutie Full HD (1920×1080) si beneficiaza de un strat de sticla Gorilla Glass 3 pentru protectie la zgarieturi si impact. Unghiurile de vizibilitate sunt bun, culorile afisajului sunt calde, el benficiind si de un contrast si o luminozitate excelenta, dar care nu bate ecranul Super AMOLED al lui Galaxy S5, de exemplu.

Hardware

La acest capitol telefonul vine echipat cu specificatii similare cu cele ale concurentei, astfel ca, anul acesta, telefoanele de varf nu se pot diferentia prea tare din punct de vedere hardware. One M8 este dotat cu un chipset Qualcomm Snapdragon 801, acompaniat de un procesor quad core de 2.3GHz, un GPU Adreno 330, 2GB de RAM, 16/32GB spatiu intern, conectivitate Bluetooth 4.0, GPS, NFC, micro USB (MHL), WiFi a/b/g/n/ac, WiFi Direct si 4G LTE Cat4.

In testele de benchmark HTC One M8 a scos urmatorul punctaj: in Antutu a realizat un scor de 33.628 de puncte, in timp ce in Quadrant un numar de 23.592 de puncte. Cred ca nu mai e cazul sa va spun ca totul se misca perfect, orice atingere a ecranului executa o comanda imediat, fara urma de lag, iar jocurile ruleaza asa cum isi doreste orice utilizator sa o faca smartphone-ul sau.

Sunetul este un alt capitol forte al acestui telefon. Tehnologia HTC Boomsound a celor de la Beats by Dr. Dre, rade efectiv de concurenta, multumita celor doua difuzoare amplasate frontal in partea de sus si de jos a ecranului. Si in casti, posesorul acestui telefon se va bucura de o experienta audio de calitate. HTC Boomsound este cel mai bun sistem audio ce echipeaza un smartphone.

Software

HTC One M8 ruleaza Android 4.4.2 Kitkat, peste care gasim preinstalata noua interfata HTC Sense 6.0. Telefonul vine preinstalat cu o serie de aplicatii ale partenerilor producatorului taiwanez cum sunt: Facebook, Twitter, Youtube, 7Digital, Polaris Office 5 sau Scribble, dar si cu aplicatii proprii ca HTC Apps, Car, Fitbit, HTC Backup, HTC Guide, Kid Mode, Parent Dashboard, TV Remote, Weather (vremea) sau Zoe. Modelul testat de noi ne-a fost pus la dispozitie de catre Cosmote Romania, carora tinem sa le multumim pe aceasta cale, astfel ca telefon ofera acces si la serviciile operatorului telecom. Aplicatiile Cosmote preinstalate pe telefon sunt: ClickShop, Cosmote TopApps, Cosmote Web’n’walk, Dolce Mobile TV, Mireo Nav (sistem navigatie), RadarMe, Taramul Basmelor, Taxiplon si Travel & Surf.

HTC One M8 este plin de functii software integrate in interfata HTC Sense 6.0, cum ar fi Motion Launch Gestures, care aduc functionalitate telefonului dupa cum urmeaza: cu dublu tap pe mijlocul ecranului atunci cand este in stand by trezeste telefonul, glisare la stanga cand ecranul este stins deblocheaza telefonul si lanseaza panoul de widgeturi, glisare la dreapta ne duce direct in agregatorul social media HTC Blinkfeed, o glisare in sus doar deblocheaza telefonul, iar o glisare in jos activeaza functia de apelare vocala si, ar mai fi inclinarea lui in modul landscape si apasarea tastei de volum, care va trezi automat telefonul si va porni aproape instantaneu aplicatia Camera. One M8 este dotat si cu o gramada de setari pentru personalizare, care ii vor permite posesorului sa schimbe culorile interfetei grafice, imaginea de fundal din telefon si a lockscreen-ului, dar si alte optiuni. HTC Blinkfeed are acum un UI flat (turtit), dar cu mult mai multe optiuni de customizare si setare a feedurilor media si retelelor sociale.

Camera

Camera, desi pare un punct forte al acestui telefon, fiindca vine dotat cu doua camere Ultrapixel de 4MP, nu e chiar asa. Sigur, fotografiile sunt frumoase, dar comparate cu cele ale camerei foto de pe Galaxy S5 sau Xperia Z2, observam calitatea inferioara. Dar nu va alarmati, pozele ies bine, dupa cum puteti observa in galeria foto de mai jos. Fotografiile sunt realizate la o rezolutie maxima de 2688х1520 pixeli, iar clipurile la rezolutie 1920 x 1080. Aplicatia Camera vine cu o interfata noua, gandita foarte bine de HTC, deoarece e foarte simplu de accesa si foarte intuitiva. In plus, aplicatia vine cu o multitudine de efecte, filtre, si alte optiuni de editare a pozelor printre care se numara si UFocus, functie ce iti va permite sa focalizezi obiectul dorit (aproape sau aflat la departare) din fotografii.

Camera frontala, va vine sa credeti sau nu, are un senzor mai mare – 5MP, ceea ce inseamna ca poate fotografia la o rezolutie mai mare decat cele doua camere de pe spate si e perfecta pentru selfie-uri.

Baterie

Capacitatea baterie de 2600 mAh ii permite telefonului sa functioneze o zi, spre o zi si jumatate, daca activezi Power Saving Mode. Chiar si la o utilizare intensa ajungi lejer la o zi de utilizare. Aceasta baterie este incorporata in telefon si nu poate fi accesata, iar incarcarea ei de la 0 la 100% se face in aproximativ o ora si 40 de minute.

Concluzie

HTC a luat tot ceea ce a fost mai bun pe cel mai tare smartphone din 2013 si la imbunatatit intr-atat, incat a iesit HTC One M8, model care dupa parerea mea, este cel mai frumos smartphone lansat vreodata. Desigur, e o opinie subiectiva, deoarece nu toti avem aceleasi gusturi. Unii prefera telefoanele dreptunghiulare, altii sa aibe carasa metalica, altii nu tin cont de aceste lucruri, ci vor cel mai nou software disponibil, etc.

In orice caz, daca va ganditi sa il achizitionati, va garantez ca nu veti da gres cu acest model. HTC One M8 este disponibil in oferta Cosmote Romania, atat la abonament, cat si la liber, in timp ce in retal il puteti gasi la magazine precum eMAG.