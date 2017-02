Keynote Google I/O 2014 (inregistrare video integrala)

Keynote Google I/O 2014 (video).

Google Inc a anuntat ieri o sumedenie de noutati in cadrul conferintei de presa Google I/O 2014 sustinuta in San Francisco. Evenimentul a fost in intregime transmis live pe internet, iar cei care nu au avut timp sa vada si sa afle toate noutatile anuntate de Google, pot revedea intregul keynote intr-o inregistrare video disponibila pe YouTube.

Google a anuntat ieri Android 5.0 Lollipop (L), noutati despre platforma Android Wear, ceasul Gear Live produse de Samsung, Android Auto, Android Home, Android for Work, Android TV, noutatile aduse micului gadget Chromecast, dar si alte lucuri interesante pe partea de fitness si nu numai.

Intregul keynote Google I/O 2014 poate fi urmarit aici.