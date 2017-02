Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Review

Inceputul de an i-a gasit pe cei de la Samsung la Consumer Electronics Show in Las Vegas, unde producatorul asiatic a lansat o noua game de tablete Galaxy Tab Pro (3 modele de diferite dimensiuni) si Galaxy Note Pro, device-uri ce intre timp au ajuns si pe piata noastra.

Tableta Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 testata de noi in aceasta perioada are o dimensiunea ideala pentru a putea fi manevrata cu usurinta fiind subtire si destul de ingusta pentru a o tine cu o mana. Tab Pro 8.4 este printre cele mai bune tablete care ruleaza sistemul de operare Android.Este o tableta performanta cu multe caracteristici, dar ca raport calitate/pret nu se poate compara cu Nexus 7.

Aspect / Afisaj

Samsung pastreaza acelasi design intalnit si pe Galaxy Note 3.Partea din spate este realizata din imitatie de piele si plastic iar marginea tabletei este cromata. Dispozitivul are o greutate de 330 de grame fiind mai usor si mai subtire decat un iPad Mini masurand doar 130 x 7 x 220mm. Displayul este un WQXGA Super Clear LCD avand o diagonala de 8.4 inchi si o rezolutie de 2560 x 1600 pixeli. Unghiurile de vizibilitate sunt largi si culorile sunt aproape la fel de supra-saturate ca pe un display AMOLED. Setat la luminozitatea maxima ecranul este destul de bun pentru utilizare in exterior, densitatea pixelilor per inch este de 359ppi. In jurul marginilor veti gasi butoanele de volum si de putere, un jack de 3,5 mm pentru casti si un slot pentru cardul microSD.

Hardware

Galaxy Tab Pro 8.4 este propulsata de un chipset Qualcomm Snapdragon 800 de 2,3 GHz quad-core si beneficiaza de 2GB RAM. Aceasta configuratie este utilizata intr-o multime de dispozitive high-end. Aplicatiile se deschid rapid, jocurile cu o grafica mai complexa ruleaza fara probleme si navigarea pe web nu dezamageste. Tableta dispune si de Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac dual-band, Bluetooth 4.0 LE si suport GPS. Tab Pro are incorporat si un port infrarosu pentru utilizarea sa pe post de telecomanda universala. Modelul aflat in teste la noi are o memorie interna de 16 GB.

Testele de benchmark ne arata un scor de 26.762 de puncte in aplicatia AnTuTu X, iar in Quadrant un scor de 16.255 de puncte.

Software

Din punct de vedere software tableta ruleaza sistemul de operare Android, versiunea 4.4.2 KitKat cu interfata grafica intalnita pe majoritatea dispozitivelor Samsung si anume TouchWiz UX, dar care primeste o serie de noutati in 2014. Tableta vine cu o serie de aplicatii Android preinstalate precum : e-Meeting, Remote Pc, Hancom Viewer, Dropbox.

In primul rand, bara de notificari arata diferit, fata de ceea ce am observat pe parcursul lui 2013 la capitolul graifca. Bara de notificari aduce acces rapid la functii ca Multiwindow, Power Saving, Screen Mirroring, Smart Stay sau Smart Pause. O alta modificare o reprezinta prima fereatra din partea stanga, care ne ofera acces la Magazine, un agregator de stiri si social media. Apoi, o glisare din marginea ecranului (dreapta), ne duce direct in bara de aplicatii a functiei MultiWindow.

Din meniul de Setari avem acces la o alta serie de functii cum ar fi Blocking Mode, Motions sau Smart Screen.

Camera

Tab Pro 8.4 surprinde imagini relativ bune si se poate compara cu unele smartphone-uri high-end cum ar fi Galaxy S4 sau iPhone 5. Camera din spate este de 8 Megapixeli cu LED Flash, capabila sa filmeze in format 1080p la 30fps. Camera frontala are 2 Megapixeli si este decenta pentru a putea realiza apeluri video.

Baterie

Galaxy Tab Pro 8.4 are inauntru un acumulator de 4,800 mAh ce nu poate fi accesat (baterie incorporata), care ofera o autonomie de 6 ore si 25 de minute atunci cand rulam doar videoclipuri sau filme cu wifi-ul pornit si luminozitatea ecranului setata la maxim. Este mai putin decat speram la o tableta de ultima generatie. Autonomia tabletei Tab Pro 8.4 este mai mica decat in cazul unui iPad Mini (9-10 ore). Totusi, un lucru interesant, este acela, ca in modul stand by consumul de baterie este aproape insesizabil.

Concluzie

Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 este o tableta premium Android, care nu isi justifica pretul in comparatie cu Nexus 7 sau Amazon Kindle Fire HDX, modele ce sunt mai ieftine si cu performante asemanatoare. Tableta Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 o puteti gasi in oferta eMAG la pretul de 1829 lei.