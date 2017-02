Nokia Lumia 1520 Review.

Nokia Lumia 1520 a debutat spre finalul anului trecut alaturi de Lumia 1320 si Lumia 2520 (prima tableta Nokia) intr-un eveniment ce a avut loc la Abu Dhabi. Cel mai mare terminal din gama Lumia este de ceva vreme disponibil pe piata noastra si a ajuns si pe masa noastra de teste de cateva saptamani, timp in care am efectuat toate testele necesare pentru a va putea oferi review-ul complet al acestui model.

In minutele urmatoare va propun sa aflam impreuna ce ofera acest “phablet” al segmentului de dispozitive care ruleaza sistemul de operare Windows Phone.

Aspect / Afisaj

Semnatura de design a gamei Nokia Lumia o regasim peste tot in aspectul phablet-ului Lumia 1520. De fapt, design-ul acestui terminal nu aduce nimic nou. Avem parte de acelasi material plastic (polycarbonat) cu finis mat, aceleasi curburi pe margini si aceleasi colturi ascutite care ne amintesc ca este un device Lumia. Butoanele acestui model sunt realizate din ceramica, iar afisajul imens (6 inci) cu rezolutie Full HD este protejat de un strat de sticla Gorilla Glass 2 produs Corning. Lumia 1520 este masiv, masoara 8.7 mm grosime si cantareste aproximativ 210 grame.

Afisajul este un IPS LCD cu 16 milioane de culori si unghiuri de vizualizare foarte bune. Culorile sunt vibrante multumita tehnologiei ClearBlack. Densitatea pixelilor pe acest ecran de 6 inci este de 367 ppi, si trebuie sa mentionez ca este unul din cele, daca nu cel mai frumos display utilizat pe un device Windows Phone pana in prezent.

Hardware

Din punctul meu de vedere, capitolul hardware este partea ce mai importanta a acestui dispozitiv. In primul rand, pentru ca este cel mai dotat terminal de pe segmentul WP, iar faptul ca ruleaza acest sistem de operare in combinatie cu chipsetul Snapdragon 800 (primul dispozitiv WP dotat cu un astfel de procesor), 2GB de RAM si acceleratorul Adreno 330, ii permite sa ruleze perfect orice aplicatie instalezi pe el. Sigur, nu prea sunt aplicatii devoratoare de hardware pe Windows Phone Store, dar totusi, e important ca un terminal sa beneficieze de cele mai puternici specifiatii, nu-i asa?

Nokia Lumia 1520 vine cu conectivitate NFC, WiFi a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0, micro USB 2.0, GPS, Edge, GPRS, 4G LTE Categoria 4 si are chiar si Radio FM. Acest model beneficiaza si de incarcare wireless, astfel ca, puteti utiliza unul din acccesoriile Nokia care va ofera posibilitatea de a incarca telefonul prin aceasta metoda.

Phabletul este echipat cu doua difuzoare stereo, sunetul este puternic si de o calitate buna pentru un telefon.

Lumia 1520 este disponibil in variante de 16GB (doar modelul RM-940) si 32GB. In plus, permite adaugarea unui card micro SD de pana la 64GB. Slotul SIM al acestui dispozitiv este de tip nano, asta inseamna ca va trebui sa mergeti sa va modificati SIM-ul actual, daca detineti un SIM standard sau micro.

Software

Despre partea software nu voi vorbi prea mult, deoarece este acelasi sistem de operare ca pe modelele Lumia 1320 sau Lumia 1020 testate cu ceva timp in urma, insa ce va pot spune, este ca ruleaza versiunea Windows Phone 8 Black, iar faptul ca ecranul este atat de mare iti va permite sa pin-ui foarte multe Tile-uri pe ecranul principal.

Lumia 1520 vine cu o multitudine de aplicatii Nokia preinstalate, cum ar fi: HERE Drive+, HERE Maps, HERE Transit, Nokia Beamer, Nokia Creative Studio, Nokia Pro Cam, Nokia Story Teller, etc.

Camera

Camera foto este un alt punct forte al acestui terminal. Ea este dotata cu un senzor de 20MP, lentila Carl Zeiss si stabilizator optic de imagine, care ii permite fotografierea la o rezolutie maxima de 4992 x 3744 si sa inregistreze clipuri video la rezolutie Full HD la 30 de frame-uri pe secunda si cu sunet stereo. Camera mai este insotita de un dual Flash si autofocus si, ca mai toate camerele anterioare cu tehnologie Pureview, se descurca bine si in conditii de luminozitate redusa.

Mai jos aveti un videoclip si o galerie foto realizate cu aceasta camera foto.

Baterie

Acumulatorul pe Lumia 1520 este impresionant. Are o capacitate de 3.400 mAh si poate oferi pana la doua zile de utilizare daca nu exagerezi cu jocurile, conexiunea 3G/4G sau vizualizarea de continut video. Bateria este incorporata in telefon, ceea ce inseamna ca nu veti avea acces la ea. Incarcarea de la 0 la 100% se face in aproximativ 2 ore.

Concluzie

Poate parea ciudat pentru unii sa vorbeasca la acest telefon atunci cand se afla in public, datorita dimensiunii sale, insa are si beneficiile: telefonul este ideal pentru browsing-ul pe Internet si in mod special pentru gaming si vizualizare de continut video, multumita rezolutiei Full HD. Daca marimea nu conteaza, iar partea hardware este un lucru esential pentru voi, atunci Lumia 1520 este ceea ce cautati, deoarece este cel mai bine echipat terminal Windows Phone de pe piata.

In tara nu veti gasi Lumia 1520 la niciunul din operatori, insa il puteti achizitiona la liber spre exemplu, de la eMAG sau de la oricare alt magazin de retail.