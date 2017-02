Nokia X Review (modelul dual SIM Nokia RM-980).

La Mobile World Congress in februarie 2014, Nokia a lansat prima gama de smartphone-uri ce ruleaza sistemul de operare Android. Nokia X este primul smartphone al finlandezilor, ce ruleaza o versiune open source a sistemului de operare detinut de Google Inc, si un telefon asteptat de foarte multi fani ai brandului. Nokia nu a lansat doar un telefon, ci o serie intreaga in care mai sunt incluse si modelele Nokia X+ si Nokia XL.

Nokia a proiectat acest model pentru a putea utiliza serviciile Microsoft si pentru a oferi un API pentru tot ceea ce Google dezvolta. Astfel, developeri si dezvoltatorii de aplicatii ar trebui sa poata sa faca o portare de aplicatii destul de usor. Daca va ganditi sa faceti pasul catre un device Nokia X de la un alt dispozitiv Android este foarte important sa retineti ca magazinul Play Store nu este disponibil, dar beneficiati de alte Store-uri alternative in care veti gasi cele mai utilizate si cautate aplicatii ale momentului.

Aspect / Afisaj

Nokia X arata ca Asha 501, insa relativ mai mare. De fapt, Nokia ar planui sa inlocuiasca intreaga gama Asha cu noile telefoane din seriea X, pentru simplul motiv ca Android este si are mai multe aplicatii compatibile fata de seria Asha. Pentru standardele din ziua de azi, X este un telefon compact care se poate utiliza cu o singura mana. Datorita finisajului mat, nu trebuie sa va faceti griji cu privire la amprente. Telefonul vine intr-o varietate de nuante, inclusiv rosu, turcoaz, galben, negru, alb.

Nokia X este dotat cu un ecran IPS de 4 ” cu o claritate de 233 ppi. Reproducerea culorilor este decenta. Unghiurile de luminozitate si de vizualizare sunt de asemenea acceptabile pentru un telefon de buget. Displayul accepta doar doua puncte tactile, care poate fi o dezamgire pentru dependentii de Fruit Ninja deoarece acest joc necesita utilizarea mai multor degete pentru a felia cat mai multe fructe posibil.

Hardware

Fiind membru entry-level din familia Android Nokia, telefonul este propulsat de un procesor dual-core Snapdragon S4 chipset tactat la 1 GHz. Similar cu Lumia 520, acest telefon vine cu 512 MB RAM. Alte caracteristici includ o camera de 3 megapixeli, cu focalizare fixa​​, Wi-Fi, Bluetooth, memorie interna de 4 GB, slot pentru card microSD si o baterie de 1500 mAh.

In testele de benchmark Nokia X este extrem de modest, aproape ca nu avea rost sa facem aceste teste, fiind un smartphone de buget. Mai jos aveti doua capturi de ecran din aplicatiile Antutu X si Quadrant.

Software

Telefonul ruleaza platforma software 1.0, care se bazeaza pe AOSP (Android Open Source Project). Pentru a fi precis, Nokia a folosit Android 4.1 Jelly Bean. Interfata cu utilizatorul seamana totusi cu cea de pe Windows Phone, imitand foarte bine faimoasele Tiles-uri. Din pacate Nokia nu a folosit Windows Live pentru interfata, toata icoanele fiind statice. Dispozitivul nu dispune de acces la servicii precum Google Maps, Hangouts, Play Store, Youtube, Drive sau Gmail. Aceasta versiune de Android customizata de Nokia va impiedica sa va conectati la un cont Google / Gmail.

Camera

Nokia X este dotat cu o camera de 3 megapixeli. Aceasta nu are un blit cu LED-uri.Camera ofera cateva controale manuale, cum ar fi claritate, contrast, saturatie, luminozitate, si balansul de alb. Imaginile rezultate sunt dezamagitoare. Camera foto a aparatului produce culori precise, aceasta fiind singura caracteristica buna. La partea de video putem spune ca Nokia X inregistreaza la 480p aceasta fiind rezolutia maxima. In acest segment low-range spre mid-range, Nokia Lumia 520 face o treaba mult mai buna.

Baterie

La o incarcare completa, bateria de 1500 mAh poate rezista cu usurinta pentru o zi si jumatate in conditii de utilizare normala. In modul de redare video si gaming telefonul rezista aproximativ 6 ore.

Concluzie

Combinatia intre Nokia si Android suna foarte promitator pe hartie. Cu toate acestea Nokia X a pus accent pe Windows Phone. Designul incantator si constructia foarte buna a telefonului fac din Nokia X un telefon accesibil si frumos, dar cu performante slabe, insa aveti acces la Internet, posibilitatea de a utiliza doua retele telecom si acces la aplicatiile Android.

Nokia X poate fi achizitionat la noi in comert la un pret ce variaza intre 420 si 470 lei, in functie de magazinul de la care optati sa il achizitionati. Noi va recomandam eMAG.