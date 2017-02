Xperia M2 Review, un telefon de clasa medie de la Sony

Xperia M2 Review.

In 2014, majoritatea producatorilor de tablete si telefoane au cel putin o gama de astfel de produse bine definite. In primul rand din punct de vedere al aspectului, iar Sony Mobile este unul dintre acesti producatori care ne rasfata cu design-ul unic al terminalelor Xperia.

La Mobile World Congress 2014, Sony a lansat atat modelul de varf Xperia Z2, cat si o noua tableta Xperia Z2 Tablet, dar modelul Xperia M2 despre care vom vorbi in reivew-ul acesta. Sony Xperia M2 este, daca vreti, raspunsul producatorului nipon la cel mai de succes smartphone accesibil din ultimele 6-8 luni, Motorola Moto G.

Cu ce se diferentiaza Xperia M2 fata de concurenta, aflam din review-ul complet al acestui model.

Aspect/Afisaj

Xperia M2 pastreaza linia de design a acestei game, care ii permite oricarui utilizator de smartphone sa recunoasca imediat faptul ca este un produs realizate de Sony Mobile. Telefonul respecta in mari proportii aspectul lui Xperia Z2, flagshipul de anul acesta (2014), insa pierde o serie de carcateristici destul de importante.

Cu acelasi design patratos, Xperia M2 pierde rezistenta la apa si praf, desi faimoasele capacele care ascund sloturile SIM sau microSD sunt prezente si pe acest model. Telefonul vine si cu acel buton de Power ON/OFF, care reprezinta un alt reper al gamei Sony Xperia. Carcasa lui M2 nu este construita din sticla temperata ca pe majoritatea modelelor premium Xperia, ci din material plastic care in mare masura imita acea sticla temperata. Acest plastic glossy (lucios) este un magnet ce atrage urmele de amprente, ceea ce te face sa il stergi de cel putin cateva ori pe zi. Design-ul in general este destul de elegant, insa ramele din jurul ecranului sunt destul de mari, dar nu mai mari decat la un iPhone.

Pe marginea dispozitivului veti gasi butoanele proeminente de volum, un buton dedicat camerei foto, iar pe mijloc butonul de Power. Pe partea inferioara a dispozitivului gasim un microfon, iar in partea de sus este mufa pentru casti.Sony M2 are si un port micro USB pentru incarcarea si conectarea la un computer. In ciuda sigiliilor peste unele porturi, M2 nu este rezistent la apa.Pe partea din fata nu exista butoane fizice.In spate veti gasi doar camera foto si blit-ul cu Led-uri.

Sony Xperia M2 are un display TFT de 4.8 inch qHD. Rezolutia display-ului este dezamagitoare, doar 540 x 960 care produce o calitate de 229ppi (densitatea pixelilor per inch). Ecranul este luminos si plin de culori calde, chiar si atunci cand citesti un text mic pe o pagina web. Unghiurile de vizualizare de pe M2 nu sunt prea bune, iar ecranul sticlos reflecta orice din el, aprope ca dintr-o oglinda. In bataia soarelui utilizarea lui este aproape imposibila, deoarece este foarte greu de distins ce se intampla pe ecran.

Hardware

Sony Xperia M2 (D2303 – modelul testat de noi) este dotat cu un procesor quad-core Qualcomm Snapdragon 400 tactat la 1.2GHz care este direct comparabil cu Motorola Moto G. Acest procesor este cuplat cu 1GB de RAM si un GPU (accelerator grafic) Adreno 305, configuratie ce ii va permite sa ruleze pana si jocuri mai pretentioase din punct de vedere al graficii, ca Dead Trigger sau FIFA 14. Sony Xperia M2 este disponibil cu o memorie de 8 GB interna din care 5GB sunt la dispozitia utilizatorului, restul fiind ocupata de sistemul de operare si interfata grafica, plus aplicatiile ce vin preinstalate pe smartphone. Exista un slot pentru card microSD de pana la 32 GB, iar daca spatiul nu este indeajuns, Sony mai ofera 50GB de stocare gratuita prin serviciul Box. M2 dispune si de NFC si 4G LTE , ceea ce e un plus mare pentru un device de clasa medie (Moto G spre exemplu, nu dispune de NFC) WiFi, Bluetooth 4.0, GPS si un port microUSB. Spre deosebire de majoritatea telefoanelor Sony, Xperia M2 nu are acei pini conectori pentru un dock-station, singura optiune de incarcare este prin portul microUSB 2.0.

In testele de benchmark Sony D2303 s-a descurcat acceptabil, realizand un scor de 17.682 puncte in aplicatia AnTuTu si un scor de 8.238 de puncte in aplicatia Quadrant.

Software

In ceea ce priveste software-ul, Xperia M2 ruleaza Android 4.3 Jelly Bean. Sony spune ca este planificat in viitor un upgrade la versiunea 4.4.2 KitKat. Interfata Timescape UX a celor de la Sony este curata si simpla, in special, in comparatie cu interfata gasita pe dispozitivele Samsung si HTC. Ca deobicei Sony va ofera acces la aplicatiile Walkman, Sony Select si PlayStation Mobile Apps, dar si posibilitatea de a alege una din nenumarate teme ale interfetei grafice.

Camera

Sony M2 are o camera de 8MP capabila de a captura video in format 1080p (Full HD). Aceasta are un blit cu LED pozitionat in lateralul lentilei. Sony aduce o multime de caracteristici in aplicatia camerei, inclusiv cea de selectare a scenei HDR, Panorama si inca cateva aplicatii distractive, cum ar fi Timeshift Burst si Image Effects. M2 face niste fotografii relativ satisfacatoare, dar cu o lipsa de detaliu si probleme de granulatie a fotografiilor in incaperile cu lumina scazuta. Timpul de asteptare pentru a vedea imaginea capturata este prea mare si enervant cateodata. Xperia M2 are de asemenea si o camera frontala pentru selfi-uri (dar pentru selfie-uri Sony a pregatit anul acesta un telefon special – Xperia C3) si apeluri video. Este un aparat foto cu focalizare fixa ​​de 0,3 MP VGA rezultatele fiind slabe. Este capabil de a captura video 480p. Un lucru pozitiv despre caracteristicile camerei Sony este acela ca exista un buton dedicat camerei, ceea ce face mai usoara lansarea aplicatie Camera si de asemenea actioneaza ca un buton de declansare atunci cand fotografiem.

Ceva mai jos aveti o serie de fotografii realizate cu aceasta camera foto de 8MP si un sample video pentru a va putea forma o idee despre camera.

Baterie

Durata de viata a bateriei este impresionanta, desi nu are o capacitate prea mare, doar 2300 mAh si, cu siguranta este unul dintre punctele sale de atractie. Am constatat ca aceasta te duce o zi intreaga la un regim de utilizare normal cu o singura incarcare. In conditii de video si gaming si apeluri regulate, bateria rezista in jur de 10 ore. Bateria poate dura chiar mai mult daca activati Stamina Mode, functie care va ajuta la conservarea energiei. Bateria telefonului nu este detasabila, ceea ce inseamna ca nu veti avea acces la ea in cazul in care se defecteaza, insa foarte rar am intalnit smartphone-uri cu baterie incorporata care sa se defecteze.

Concluzie

In concluzie, Xperia M2 este un telefon de nivel mediu ce ofera posesorului o experienta si un design apropiat de telefoanele premium din gama Xperia, insa anumite caracteristici au fost “sacrificate” pentru a mentine un pret cat mai accesibil.

Plusuri:

tehnologie NFC

baterie buna

ruleaza majoritatea jocurilor cu grafica 3D fara probleme, fara lag

camera de 8MP pentru un telefon accesibil

Minusuri:

in primul rand ecranul sticlos cu rezolutie de doar 960 x 540

carasa din material plastic, un magnet pentru urme de degete si alte pete

capacele nu ofera protectie la apa

Per total Xperia M2 ofera o experienta decenta unui utilizator care vrea acces la Internet, posibilitatea de a se juca cam orice joc disponibil in Google Play store, o camera foto care sa iti permita sa publici fotografii pe Facebook si filmulete pe YouTube la o calitate buna si un pret cat de cat accesibil.

Sony Xperia M2 este disponibil de la marea majoritate a retailerilor de la noi, cum ar fi eMAG, dar si de la operatori. Vodafone ofera chiar si o reducere de 40 de Euro printr-o promotie vara aceasta.