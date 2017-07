Clientii RCS&RDS se plang de contractele Digi Mobil Optim

Contractele Digi Mobil Optim aduc nemultumiri in randul clientilor RCS&RDS

RCS&RDS a lansat in primavara acestui an noile pachete de comunicatii mobile, numite Digi Mobil Optim, totodata anuntand si un parteneriat pentru roaming national cu cei de la Vodafone Romania.

Toate bune si frumoase, mai ales ca in pachetul Digi Mobil Optim se afla si abonamentul cu 5 euro, cel care oferea minute nelimitate, nationale, internationale, cat si internet nelimitat. Acel abonament intens difuzat pe micile ecrane din Romania. Ei bine, contractele Digi Mobil Optim aduc nemultumiri in randul clientilor.

Treburile iau o intorsatura brusca in cazul serviciului de roaming national, serviciu gratuit si nelimitat, unde compania RCS&RDS a ales sa schimbe lucrurile cand vine vorba de contractele Digi Mobil Optim, necomunicand de la inceput ca internetul nu e nelimitat decat in anumite conditii, urmand ca in toamna acestui an apelurile efectuate prin intermediul retelei Vodafone sa fie contra cost.

Partea interesanta este asumarea responsabilitatii, RCS&RDS nesimtindu-se responsabil de astfel de decizii, fiind acoperit de clauza contractuala care permite modificarea contractului in timpul derularii, fara a putea fi reziliat. Da, ati inteles bine! Nu compania e de vina, ci clientul, deoarece nu si-a acordat cateva minute din timp pentru a citi contractul inainte de a-l semna, astfel ca majoritatea care au semnat un contract Digi Mobil Optim, nu stiau ca serviciile pot fi schimbate in timp. Insa, oficialii Vodafone Romania spun intr-o declaratie ca RCS&RDS trebuie sa isi asume responsabilitatea:

“RCS&RDS este în întregime responsabil pentru ceea ce comunică şi este datoria fiecărui operator să îşi respecte promisiunea faţă de utilizatori”

Din luna octombrie, clientii vor plati o taxa pentru apelurile initiate atunci cand nu se afla in acoperirea 3G a retelei Digi Mobil, iar traficul de internet gratuit, dar efectuat prin reteaua 2G/3G Vodafone Romania/DigiMobilR este limitat la 100 MB/luna.

Si, cum in Romania totul este destul de permisiv, legislatia actuala nu considera modificarea unui contract telecom in timpul derularii o clauza abuziva, astfel ca orice companie care a mentionat un astfel de aspect intr-un contract incheiat cu un client, isi poate schimba serviciile, modificand tarifele si toate cele.

RCS&RDS vine si cu o clarificare oficiala privind contractele Digi Mobil Optim, dat fiind faptul ca un numar mare de clienti si-au aratat nemultumirea fata de acest caz: “Utilizarea datelor mobile în roaming naţional se poate face în limita a 100 MB în fiecare lună (până la 30.09.14). După consumarea traficului inclus, se limitează navigarea în reţeaua de date mobile în roaming naţional. Cei 100 MB oferiţi lunar pentru utilizarea internetului mobil în roaming naţional, sunt suplimentari faţă de traficul inclus pentru internet în cadrul abonamentului de voce. Anumite modele de telefoane necesită activarea opţiunii de date mobile în roaming. Ofertă promoţională cu 100 MB/luna gratuit pentru internet mobil în roaming naţional este valabilă în cadrul serviciilor de telefonie mobilă şi date mobile (pe telefon) ale RCS & RDS.”

Astfel, RCS&RDS a reusit sa isi bata joc de proprii clienti prin modificarea unor servicii in timpul derularii contractului, profitand de legislatia permisiva, dar si de naivitatea clientului de a nu citi contractul inainte de a-l semna. Totul ramane o surpriza din partea companiei, deoarece nu stim ce rasturnari de situatii mai pregatesc pentru proprii clienti.

Update: Deoarece tot ceea ce s-a precizat in acest articol s-a facut pe baza informatiilor date de publicatiile media mentionate mai jos, credem ca este normal sa contactam si noi operatorul pentru clarificari. Vom reveni cu detalii atunci cand RCS&RDS va raspunde la solicitarea noastra pe acest subiect.

UPDATE 3.09.2014: Desi operatorul telecom nu a publicat un comunicat oficial, exclusiv pentru a clarifica nelamuririle privind serviciile Digi Mobil Optim Nelimitat, iata ca au facut-o indirect prin anuntarea unei reduceri in cadrul aceluiasi abonament. Astfel, va invitam sa cititi cu atentie articolul din link-ul de mai jos:

UPDATE 25.09.2014: Intelegerea care urma sa expire la 30 septembrie dintre RCS&RDS si Vodafone a fost prelungita. RCS&RDS a anuntat ca a extins parteneriatul de roaming national cu Vodafone, astfel abonatii Digi Mobil vor primi acei 100MB/lunar gratuit pana la 31 Decembrie.

