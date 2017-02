HTC One Mini 2 Review.

In general cand vorbesti despre un mini smartphone, te astepti ca dimensiunile sale sa fie destul de reduse, in comparatie cu un model varf de gama, insa in realitate aceste telefoanele supranumite mini au cu totul alte dimensiuni, dar in nici un caz nu sunt niste terminale de mici dimensiuni. Un bun exemplu ar fi comparatia dintre un iPhone si un smartphone mini lansat in ultimii 2-3 ani, sau comparatia dintre flagshipul HTC One din 2013 (ecran cu diagonala de 4.7 inci) si HTC One Mini 2 (4.5 inci), telefon pe care il vom analiza in review-ul de astazi.

HTC One Mini 2 a fost lansat pentru a-i satisface pe cei ce iubesc design-ul elegant metalic al modelului de top – HTC One M8, dar care ori nu sunt isi permit sa cheltuiasca o suma mai mare de 1800 – 2000 lei pe un smartphone, ori celor carora un telefon cu ecran mai mare de 4.8 inci nu le este la indemana, deoarece acestea sunt dificil de utilizat cu o singura mana.

Va propun sa aflam impreuna daca fratiorul mai mic al lui One M8 ofera aceiasi experienta premium la un pret mai accesibil sau nu din acest review.

Aspect / Afisaj

Din punct de vedere al aspectului HTC One Mini 2 arata in proportie foarte mare la fel ca One M8, diferentele de estetica putand fi observate doar la o inspectie mult mai atenta. Telefonul beneficiaza de aceiasi carcasa metalica realizata din aluminiu (foarte bine finisat), dar la o scara mai mica si cu margini din plastic. Cu toate acestea, estetica acestui model ramane la fel atractiva ochiului ca si cea a lui M8. Mare diferenta dintre cele doua modele de smartphone One de anul acesta, o gasim pe partea din spate, acolo unde nu mai gasim cele doua camere foto UltraPixel, ele fiind inlocuite de o camera de 13MP. HTC One Mini 2 cantareste 137 grame, masoara 10.6 mm grosime si 137 mm lungine, datorita celor doua difuzoare HTC BoomSound amplasate strategic, deasupra si sub ecranul de 4.5 inci in diagonala. Dar, ce mai conteaza cat de lung este telefonul, atunci cand experienta audio de pe acest mini o bate pe cea a unor telefoane ca Galaxy S5 sau Xperia Z2.

Afisajul lui One Mini 2 este un IPS LCD2 cu 16 milioane de culori, care masoara 4.5 inci in diagonala dupa cum mentionam si ceva mai devreme, are o rezolutie de 1280 x 720 pixeli si o densitate de 326 ppi (egala cu cea a ecranului Retina). Sa mai spunem ca ecranul este protejat de un strat de sticla Gorilla Glass 3. Unghiurile de vizibilitate sunt bune, culorile sunt vibrante, singurul incovenient la ecran, ca pe mai toate telefoane de altfel, ar fi faptul ca in bataia razelor soarelui este dificil sa distingi ce se intampla pe ecran, chiar si cu luminozitatea data la maxim.

Hardware

Telefonul este dotat cu un procesor quad-core Snapdragon 400 de 1.2GHz, este ajutat de 1GB memorie RAM si un accelerator grafic Adreno 305. Practic, aceiasi combinatie hardware intalnita si pe Moto G, un telefon care s-a dovedit foarte performant, chiar si in jocurile mai pretentioase care necesita mai multa putere de procesare pentru grafica 3D. One Mini 2 beneficiaza de 16GB spatiu intern, si poate fi extins cu pana la 128GB, cu ajutorul unui slot micro SD care poate fi accesat la fel ca si slotul nano SIM, cu ajutorul acelui ac special (cheita) inclus in cutie.

In testele de benchmark HTC One Mini 2 a realizat un scor de 17.154 puncte in aplicatia Antutu, in timp ce in aplicatia Quadrant a scos un scor de 10.043 puncte.

Telefonul beneficiaza de conectivitate 4G LTE Categoria 4, WiFi a/b/g/n, Bluetooth 4.0, GPS, DLNA, NFC si micro USB 2.0. Acest model este echipat si cu radio FM, dar care necesita conectarea castilor.

Software

Din punct de vedere software HTC One Mini 2 se bucura de acelasi sistem de operare Android, versiunea 4.4.2 KitKat si interfata grafica HTC Sense 6.0 cu toate functiile sale (inclusiv app pentru telecomanda, HTC Zoe sau HTC BlinkFeed. Putem spune ca experienta software este la fel de fluida ca si pe modelul M8 al producatorului taiwanez.

Camera foto

HTC a ales sa renunte la combinatia de doua camere UltraPixel pe acest model, poate si pentru ca ocupa prea mult spatiu sub carcasa, dar in mod special pentru faptul ca ar fi fost o solutie mai costisitoare si astfel pretul lui ar fi fost ceva mai mare. Astfel, One Mini 2 este dotat cu o camera foto de 13MP si LED Flash, care poate fotografia la o rezolutie maxima de 4128 x 3096 pixeli si filma clipuri la rezolutie 1920 x 1080, 30@fps. Mai jos aveti o galerie foto si un sample video, toate realizate cu aceasta camera.

Pe partea frontala telefonul este dotat cu o camera de 5MP ca si modelul de top, un plus benefic pentru fanii selfie-urilor.

Baterie

Cu o capacitate de 2.110 mAh, bateria telefonului a tinut telefonul aprins timp de 8 ore la o utilizare intensa, si pana la o zi intreaga la o utilizare standard. In plus, aveti posibilitatea de a activa acel Power Saving Mode, functie cu care vin dotate mai toate modelele noi de la HTC si cu ajutorul careia, puteti prelungi perioada de utilizarea a telefonului. Bateria acestui model s-a incarcat full in ceva mai mult de o ora.

Concluzie

Cei care nu sunt dispusi sa cheltuiasca pana la 2800 lei pe un HTC One M8, au la dispozitie alternativa HTC One Mini 2, o varianta care ofera aproximativ acelasi design metalic superb si aceiasi experienta software ca cea a modelului flagship, dar intr-un pachet compact. HTC One Mini 2 poate fi achizitionat online de la eMAG, magazinul de retail recomandat de publicatia noastra.