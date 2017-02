LG G2 Mini Review.

De vreo doi, trei ani de zile incoace, s-a creat o moda a mini-urilor printre producatorii de smartphone. Astfel, ca mai toti producatorii importanti lanseaza versiuni in “miniatura” a modelelor lor de top. Atunci cand spui mini, nu te gandesti neaparat la reducerea puterii de procesare, ci mai degraba la dimensiunile telefonului, insa producatorii gandesc aceste terminale ca pe o alternativa mai ieftina a modelului varf de gama. Acesta este si motivul pentru care partea hardware a acestor telefoane de tip mini e mult sub cea a modelelor flagship desi, nu-i asa, multi ne dorim un telefon mai mic ca dimensiuni, dar cu putere de procesare similara cu a unui smartphone de top.

Astazi vom discuta si analiza modelul de smartphone LG G2 Mini, pentru a afla daca acest model ofera ceva in plus in comparatie cu celalalte mini-uri din clasa sa, sau daca si acest model e “sacrificat” din punct de vedere hardware, pentru a mentine un pret cat mai accesibil.

Va propun sa aflam toate acest lucruri in minutele urmatoare impreuna.

Aspect / Afisaj

Realizat, ca marea majoritate a telefoanelor care vin de la producatorii asiatici din material plastic, LG G2 Mini beneficiaza de o constructie destul de solida, iar imbinarile dintre carcasa si sticla Gorilla Glass 2 ce protejeaza afisajul, sunt destul de bine realizate, astfel ca ofera o calitate, spunem noi, buna si un design foarte bine compactat. Datorita striatiilor de pe capacul spate si a constructiei solide, telefonul sta foarte bine in mana si nu aluneca. Noi am testat modelul LG D620R pe rosu, care impreuna cu elementele de design (acea dunga gri a ramei din plastic, care imita perfect metalul), ii ofera un plus de eleganta telefonului la capitolul aspect.

Trecand la capitolul butoane G2 mini mosteneste, cum era si normal, acel key combo denumit Rear-key amplasat pe spatele telefonului care include: tasta de volum + / – si butonul de Power On/Off, sub care nu mai exista acel LED color pentru notificari ca pe G Flex sau G2. Pe partile laterale ale telefonului (stanga, dreapta) nu se regaseste niciun buton si niciun port, asta pentru ca au fost mutate in partea din spate, iar sloturile SIM si micro SD sunt ascunse sub capac. In partea de sus sunt amplasate portul infra-rosu (telecomanda TV), microfonul pentru anularea zgomotului de fundal si jack-ul audio de 3.5mm. In timp ce in partea de jos gasim portul micro USB si doua grilaje care sugereaza doua speakere stereo, insa nu este cazul. Telefonul are doar un singur difuzor amplasat in coltul din dreapta, jos.

Ecranul lui G2 Mini este un IPS LCD de 4.7 inci in diagonala si ofera o rezolutie maxima de 960 x 540, are 16 milioane de culori si o densitate de 234 pixeli per inch. Practic, discutam despre acelasi ecran IPS pe care LG il utilizeaza in mai toate smartphone-urile de nivel mediu (pe seria L, de exemplu). Ecranul beneficiaza de culori vibrante si o luminozitate puternica, insa calitatea nu este nici macar 720p HD, iar in lumina directa a soarelui ecranul este aproape imposibil de urmarit, astfel ca necesita setarea luminozitatii la 100% pentru a fi lizibil cat de cat.

Hardware

Ca toate telefoanele din segmentul mini, nici LG G2 Mini nu face rabat de la reducerea puterii de procesare. Smartphone-ul este dotat cu un procesor Snapdragon 400 de 1.2GHz, are 1GB de RAM, un accelerator grafic Adreno 305 si 8GB memorie interna, specificatii care permit sa te joci chiar si cele mai pretentioase jocuri precum Real Racing 3 sau GT Racing 2.

In testele benchmark realizate cu aplicatiile Antutu si Quadrant, G2 Mini a realizat un scor de 17.492mde puncte, respectiv 8.884 de puncte, dupa cum puteti observa pe capturile de ecran.

Pe partea de conectivitate LG G2 Mini (model LG D620R), dispune de 4G LTE, Categoria 4 – pana la 50Mbps upload si pana la 150Mbps download (varianta D618 Dual SIM nu are 4G), WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 si, inclusiv NFC.

Software

La capitolul software acest smartphone vine dotat la fel ca toate modelele din seria premium LG G, adica are Android 4.4.2 KitKat, interfata grafica Optimus UX cu toate functiile pe care fanii LG le indragesc: KnockON, QuickRemote, QSlide, Quick Memo, etc. Acesta este si motivul pentru care nu vom discuta prea mult despre partea software, deoarece nu sunt prea multe de spus fata de ceea ce am descoperit in review-urile anterioare pe telefoane ca LG G2, G Flex sau tableta G Pad 8.3.

Camera foto

LG G2 mini este dotat cu o camera foto de 8MP cu LED Flash pe spate, capabila sa fotografieze la o rezolutie maxima de 3264 x 2448 pixeli si, poate inregistra video in format Full HD la 30 FPS, in timp ce frontal dispune de o camera foto de 1.3MP capabila sa redea video in format 720p HD. Camera de 8MP nu este exceptionala, dar nu e nici rea. Practic, iti ofera suficient detaliu in imagini, cat sa le poti publica pe Facebook, Instagram, Twitter, Google Plus sau alte retele sociale.

Mai jos gasiti o galerie foto si un sample video 1080p, toate realizate cu aceasta camera foto de 8 megapixeli.

Bateria

Bateria de 2440 mAh ofera pana la 17 ore de convorbiri in retelele 3G si ofera o zi de utilizare lejer in modul normal. Incarcarea bateriei de la 0 la 100 % se face in aproximativ o ora si 20 de minute, ceea ce nu e rau deloc.

Concluzie

LG G2 Mini ofera un design si o experienta software similara cu cea a lui LG G2, sigur cu destul de mari modificari pe partea de componente hardware, daca e sa il comparam cu G2, insa per total este un telefon interesant si in niciun caz nu este un terminal de top.

Plusuri:

Android 4.4.2 KitKat

Functii software la fel ca pe G Flex sau G2

Baterie cu o autonomie buna, spre foarte buna

Design frumos, compact

conectivitate 4G LTE

Minusuri:

lipsa LED notificari

rezolutia ecranului 960 x 540

GPU Adreno 305

LG G2 Mini este disponibil la marea majoritate a magazinelor de retail de la noi si, il gasiti si in oferta operatorilor locali in variante de negru, alb si rosu. Pretul acestui model este unul destul de bun, variaza intre 900 si 1220 lei, in functie de magazinul ales (eMAG, ClickShop), dar il gasiti si la operatori subventionat, daca alegeti sa il cumparati la abonament.