Despachetare Galaxy Tab S 8.4 (Prezentare video)

Despachetare Galaxy Tab S 8.4 (SM-T700)

Galaxy Tab S este seria de tablete premium lansata de Samsung Electronics in luna iunie, in cadrul evenimentului Tab Into Colors ce a avut loc la New York. Lansare urmata apoi de un eveniment pe plan local la care am luat si noi parte si, care s-a concentrat pe culoare (ecranul exceptional cu rezolutie 2560 x 1600). Noua gama este formata din modelele Galaxy Tab S de 8.4, respectiv 10.5 inci.

In ultimele 10 zile am avut ocazia sa testam modelul Galaxy Tab S 8.4 gratie Samsung Romania, carora le multumim inca odata pe aceasta cale. In minutele urmatoare va prezental clipul de despachetare Galaxy Tab S 8.4, precum si o prezentare generala a acestui model inainte de publicarea review-ului care va contine toate datele tehnice, rezultatele testelor efectuate de noi, precum si parerea noastra legata de aceasta tableta.