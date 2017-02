Samsung Galaxy Tab S 8.4 Review.

Cine altcineva daca nu Samsung Electronics si-ar permite sa lanseze trei modele de top de tableta in mai putin de 6 lunie de zile. Samsung a inceput 2014 in mare forta la CES (Consumer Electronics Show) cu lansarile modelelor de tableta Galaxy TabPro si Galaxy NotePro, urmate apoi de seria Galaxy Tab 4 in luna aprilie si Galaxy Tab S la mijlocul lunii iunie cu unul din cele mai frumoase display-uri de pe piata.

Daca despre primele modele am discutat deja, astazi va prezentam in detaliu modelul de tableta Samsung Galaxy Tab S 8.4, model oferit la teste de Samsung Romania, carora tinem sa le multumim pe aceasta cale.

Aspect / Afisaj

Din punct de vedere al aspectului tableta Galaxy Tab S 8.4 pare un Galaxy S5 de dimensiuni gigantice, deoarece beneficiaza de acelasi tip de materiale, aceeasi textura punctata pe capacul din spate si imprumuta chiar si senzorul de amprenta de pe telefonul varf de gama. Cu toate ca seamana mult cu un S5, putem spune ca sunt si cateva diferente la exterior: acestea le descoperim in principal in partea din spate, acolo unde nu exista senzorul pentru masurarea batailor inimii, dar avem parte de doua capacele (eu le-as numi “capse,” deoarece cu ajutorul lor se pot atasa accesorii de tip husa exact ca si cand ai inchide capsele de la o geaca). In plus, tableta Tab S nu este rezistenta la apa si praf, asa cum Galaxy S5 este.

Galaxy Tab S 8.4 cantareste doar 298 de grame si masoara 6.6 milimetri grosime, valori ideale pentru o tableta, pentru a nu fi nici prea groasa si nici prea grea in mana, astfel ca nu va obosesc mainile atat de usor atunci cand o utilizati.

Afisajul este, probabil, caracteristica cea mai importanta a acestei serii, deoarece este un Super AMOLED cu rezolutie 2560 x 1600 pixeli si o densitate a pixelilor de 359 ppi. Culorile sunt superbe, unghiurile de vizualizare sunt mai mult decat ok, ceea ce face tableta sa poata fi utilizata ca un televizor portabil pentru zilelele cand mergeti in vacanta. Experienta vizuala exceptionala este completata de doua difuzoare stereo amplasate strategic in partile laterale, sugerand utilizarea tabletei in modul landscape.

Hardware

Seria Galaxy Tab S este dotata cu procesoare quad-core Snapdragon 800 (Krait 400) de 2.3GHz, 3GB de RAM, accelerator grafic Adreno 330, 16/32GB spatiu de stocare interna + un slot microSD ce permite pana la alti 128GB, astfel ca joaca sau vizionarea de filme este una completa din toate punctele de vedere, inclusiv performanta.

In testele de benchmark tableta a realizat un scor de X puncte in aplicatia Antutu si un scor de X puncte in aplicatia Quadrant, dupa cum puteti observa din capturile de ecran.

Pe partea de conectivitate beneficiaza de aceleasi dotari ca si Galaxy S5: Bluetooth 4.0, micro USB 2.0, Infrarosu, MHL, GPRS, EDGE, slot GSM (micro SIM), 4G LTE, WiFi a/b/g/n/ac, WiFi Direct, DLNA, dar mai putin NFC.

Software

Samsung Galaxy Tab S 8.4 ruleaza versiunea de Android 4.4.2 Kitkat cu noua actualizare a interfetei grafice denumita acum Magazine UX (TouchWiz) introdusa la inceputul anului impreuna cu seria de tablete Galaxy TabPro / NotePro, probabil ca un fel de alternativa la HTC BlinkFeed. In bara de notificari icon-uri sunt plate si rotunjite. Personal, prefer aceasta noua versiune, deoarece este mai ingrijita, spatiul dintre icoan-uri este mai bine distribuit, in comparatie cu versiunile de TouchWiz de anul trecut.

Samsung permite adaugarea de pana la 7 profile (utilizatori), fiecare cu profilul si customizarea proprie a desktopului, inclusiv posibilitatea de a bloca userul cu ajutorul propriei amprente.

Nu voi intra prea adanc in acest capitol, deoarece mi-ar lua foarte mult de explicat fiecare functie software in parte si fiecare aplicatie pre-instalata. Stim cat de mult iubeste Samsung supra-saturarea produselor sale cu tot felul functii si aplicatii, pe care le testeaza odata cu fiecare produs lansat, iar cele care nu devin populare printre utilizatori dispar in timp.

Camera foto

Despre camera foto putem spune ca este una decenta pentru o tableta, nici nu prea vad rostul unei camere pe un astfel de dispozitiv, insa Samsung isi doreste ca clientii sai sa fie satisfacuti si din acest punct de vedere. Astfel, avem parte de o camera principala cu un senzor de 8MP ce poate fotografia la o rezolutie maxima de 3264 x 2448 pixeli, si inregistra clipuri video in format Full HD (1080p @30fps). Frontal avem parte de o camera de 2.1MP.

Mai jos aveti cateva fotografii realizate cu aceasta camera.

Baterie

Tableta Galaxy Tab S 8.4 beneficiaza de o baterie Li-Ion cu o capacitate de 4900 mAh, ce permite pana la 12 ore de vizualizare de continut video de inalta rezolutie si ore bune de gaming, daca nu se incalzeste prea tare, in special in aceasta perioada a anului cand este foarte cald. Bateria se incarca de la 0 la 100% in peste 2 ore, dar macar atunci cand este full, ne bucuram de multe ore de utilizare.

Concluzie

Samsung Galaxy Tab S 8.4 / 10.1 poate fi usor catalogata ca una din cele mai misto (ingaduiti-mi aceasta exprimare :D) tablete de pe piata in acest moment, deoarece este dotata foarte bine din punct de vedere hardware, beneficiaza de unul din cele mai frumoase display-uri si are o baterie care te lasa sa o utilizezi linistit o zi intreaga.

Daca ar fi sa facem o lista de plusuri si minusuri ar fi dupa cum urmeaza:

Plusuri:

extrem de usoara si subtire

ecranul cu rezolutie 2560 x 1600

sumedenia de functii si aplicatii software

baterie excelenta

Minusuri:

nu este insotita de protectie la praf si apa

Samsung Galaxy Tab S este disponibila in comertul online la magazine ca eMAG.