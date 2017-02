Asus FonePad 7 FE375CG Review

FonePad 7 FE375CG Review.

FonePad este linia de dispozitive hibrid cu Android creata de Asus, special pentru cei care vor sa imbine functiile GSM ale unui smartphone cu experienta unei tablete, fara a necesita achizitionarea si utilizarea mai multor terminale.

Anul acesta, Asus a lansat un nou model de FonePad la Computex 2014 (iunie), in Taipei, este vorba despre modelul FonePad 7 FE375CG (atentie: sunt doua variante, aceasta este cea de-a doua, celalalt model lansat in luna mai poarta denumirea FonePad 7 FE170CG) pe care l-am primit si noi la teste de la Asus Romania cu aproape o luna de zile inainte ca el sa ajunga pe rafturile magazinelor de la noi.

Astazi vom analiza in detaliu acest hibrid capabil de conectare la doua retele telecom, multumita tehnologiei dual SIM, dual standby cu care este dotat acest model.

Aspect / Afisaj

Construit in mare parte din material plastic, FonePad 7 FE375CG beneficiaza de un design frumos si o rama ingusta ce masoara doar 10.9 mm latime, pentru o cuprindere mai confortabila a terminalului cu o singura mana (Nexus 7 2012 = 12mm; Nexus 7 2013 = 11.4mm). Aceasta caracteristica era necesara, deoarece FonePad-ul poate fi dus la ureche si utilizat ca un telefon mobil, daca va vine sa credeti. Acest model de FonePad va fi disponibil in patru culori: alb, rosu, negru si auriu (modelul testat de noi timp de mai bine de o saptamana cu sprijinul Asus Romania). Terminalul masoara 9.8 mm grosime si cantareste aproape 300 de grame (299 sa fiu exact). Estetica acestui model este in mare similara cu majoritatea tabletelor de 7 inci create de Asus pana in prezent. Aici putem include tabletele MeMo Pad si chiar si Nexus 7 2012. Sloturi SIM impreuna cu slotul microSD, sunt amplasate si ascunse in partea laterala stanga cum privim spre ecran, sub un capacel care, din pacate, nu ofera si protectie la apa sau praf. In partea de jos avem jackul audio de 3.5mm si microfonul pentru conversatiile telefonice, in timp ce pe partea laterala dreapta, cum privim la ecran sunt amplasate tasta de volum +/- si butonul de Power On/Off/Stanby. Sus, deasupra, descoperim portul microUSB 2.0 pe unde incarcam dispozitivul sau efectuam transfer de date (fisiere).

Pe partea din spate regasim logo-urile Asus si Intel Inside si, in partea de sus, o camera foto de 5 megapixeli, despre care o sa discutam ceva mai tarziu in review.

Frontal, FonePad-ul de anul acesta beneficiaza de 2 difuzoare stereo amplasate deasupra si imediat sub ecranul IPS LED cu diagonala de 7 inci, care reda audio destul de ok, iar faptul ca sunt amplasate strategic, imbunatateste experienta multimedia, inclusiv in jocuri. Daca tot am ajuns la ecran, sa spunem ca, afisajul terminalului beneficiaza de rezolutie 1280 x 800 pixeli, unghiurile de vizualizare sunt bune, aceasta deoarece are o luminozitate de pana la 400 de niti, ceea ce face ca ecranul sa fie lizibil si cand suntem afara in lumina soarelui. Cu toate ca producatorul mentioneaza faptul ca ecranul este dotat cu un strat protector impotriva amprentelor, in perioada cat noi am testat acest model, a necesitat curatarea urmelor de amprente destul de des. Practic, acel strat protector de care vorbeste producatorul este inutil.

Hardware

Asus FonePad 7 FE375CG vine cu o serie de imbunatatiri pe partea hardware, comparativ cu modelele anterioare. Primul lucru care se evidentiaza este chipsetul Intel Atom Z3560 pe 64-biti, care ofera un procesor quad-core de 1.83GHz, 1GB memorie RAM si 8/16GB spatiu intern, la care se adauga 5GB de cloud storage pe viata + 11GB in primul an de utilizare de la Asus si, mai ai si obtiunea de a adauga un microSD card.

Din punct de vedere al conectivitatii, modelul Asus FE375CG este dotat cu 2G/3G (incarcare 5.76Mbps, descarcare 42Mpbs), Bluetooth 4.0 WiFi 802.11 b/g/n, GPRS, Edge, micro USB 2.0. Sloturile GSM sunt doua la numar si functioneaza in dual stanby. Mentionez ca unul din sloturi este micro SIM, in timp ce al doilea accepta cartele SIM standard.

Testele de benchmark ne arata un scor destul de impresionant, asta si pentru ca beneficiaza de chipsetul Intel pe 64-biti. In aplicatia Antutu a realizat un scor de 33.213 puncte, in timp ce in aplicatia Quadrant a reusit 17.921 de puncte. In jocuri, acest FonePad se descurca foarte bine. Am reusit sa rulez Real Racing 3 (poate cel mai puternic joc 3D disponibil) fara niciun fel de problema de lag, ceea ce inseamna ca va rula lejer orice joc sau aplicatie din Google Play store.

Software

La acest capitol avem destul de multe de povestit. Acest model de FonePad vine cu Android 4.4 KitKat, peste care Asus a instalat noua interfata grafica ZenUI, ce vine cu o sumedenie de functii software, care pot fi sesizate inca de cand aprindem dispozitivul (de pe Lockscreen). In mari proportii, interfata ZenUI seamana cu cea a celor de la LG si Samsung, sau cea a celor de la LG si Samsung seamana oarecum cu a lor, deoarece iconitele sunt rotunjite anul acesta (au forma unui cerc) la toti cei trei producatorii. Ce mi-a placut mie in mod special la ZenUI, e ca ai acces rapid la o serie de comenzi direct din bara de notificari. Aici ma refer la Boost (inchide aplicatiile care ruleaza in background pentru a elibera memorie RAM), la QuickMemo care iti permite sa iei notite rapid atunci cand ai o idee si nu vrei sa se piarda, la Audio Wizard (Music Mode) care permite setarea terminalul pe un anumit profil audio, in functie de ceea ce faci in acel moment: Music mode, Recording Mode, Movie Mode, Speech Mode, Gaming Mode sau Power Saving Mode. In plus, mai este o functie interesanta numita “Play to,” care iti permite sa muti continutul (filme, poze, muzica) de pe ecranul tabletei pe un ecran mai mare (TV) compatibil cu tehnologia Miracast.

In meniul Settings (Setari) aveti foarte multe optiuni, una din ele se numeste Asus Customized Settings, unde, de exemplu, puteti asocia butonul software “Aplicatii Recente” cu efectuarea unei capturi de ecran. Tot aici, puteti activa modul Asus Cover, daca aveti in dotare acest accesoriu de tip husa – Asus View Folio Cover, plus aranjarea comenzilor rapide in ordinea pe care o preferati (Quick Settings).

ZenUI mai ofera “What’s Next,” functie cu ajutorul careia sunteti la curent cu prognoza meteo, cu evenimentele din agenda voastra si lista personala To-do. What’s Next poate fi utilizat si ca un Widget pe home screen-ul dispozitivului. Apoi, aveti parte de functii ca “Read it later” sau “Share page” direct din browser-ul nativ (nu din Chrome). Aplicatii ca Share Link va permite impartasirea de continut intre doua terminale foarte rapid (pana la 120 de fotografii in maxim 1 minut), iar Party Link va permite impartasirea de fotografii si muzica cu prietenii care detin un dispozitiv compatibil si se afla in vecinatatea voastra.

Camera foto

Frontal are o camera foto de 2MP pentru video conferinte, in timp ce camera principala de pe spate are un senzor de 5MP, dar nu are blit. Camera poate filma la rezolutie 720p HD. Aplicatia Camerei este dotata cu o serie de functii software pe care le puteti accesa. Printre acestea se numara HDR sau modul Turbo, iar softul PixelMater va permite editarea momentelor din viata personala surprinse cu aceasta camera.

Baterie

Bateria Li-Polimer de 15Wh promite pana la 11 ore si jumatate de utilizare, cel putin asta spune Asus. Noi am reusit sa stoarcem 10 ore la o utilizare normala, ceea ce nu e putin deloc pentru un device dual SIM, mai ales ca are si un ecran de 7 inci. Despre incarcare, va pot spune ca bateria se incarca 100% in aproximativ 2 ore.

Concluzie

Cu siguranta ca FonePad-ul FE375CG este unul din cele mai bine dotate terminale hibrid cu Android din ultimul timp, atat din punct de vedere hardware, dar mai ales din punct de vedere software, unde gasiti tot felul de aplicatii (solutii) si functii cu ajutorul carora va veti usura munca / experienta de utilizare.

Plusuri:

dual SIM – slot standard si micro

este tableta, telefon si streamer pentru TV in acelasi timp

chipsetul Intel Atom Z3560 pe 64-biti care permite rularea oricarei aplicatii sau joc

Android 4.4 cu ZenUI

difuzoare stereo amplasate frontal

Minusuri:

lipsa blit (LED Flash) la camera

butoanele de volum si power au un joc si scot un sunet enervant (posibil ca aceasta problema sa fie doar la unitatea noastra de teste)

cam gros si greu in mana pentru a fi utilizat ca un smartphone, dar sa nu uitam ca e o tableta la origine cu functii GSM

Acest dispozitiv nu este pentru oricine, ci are ca target un anumit tip de utilizator, unul care prefera un sigur dispozitiv in loc de 2 sau 3. Pretul oficial nu a fost inca dezvaluit, deoarece acest gadget va fi disponibil abia din luna septembrie, inclusiv la noi. Vom actualiza acest review cu pretul si eventual linkuri catre magazinele care il vor comercializa, atunci cand aceste informatii vor fi disponibile.