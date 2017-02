E-Boda Full Stream Review

Full Stream permite redarea prin wireless a continutului de pe smartphone, tableta, laptop sau PC pe un televizor, activand in acelasi timp functia dual display.

E-Boda propune Full Stream, gadgetul ce permite conectarea prin wireless a unui smartphone, tablete, laptop sau PC cu un televizor cu port HDMI. Astfel, indiferent de sistemul de operare al gadget-urilor lor, folosind o conexiune wireless, utilizatorii pot reda continutul de pe dispozitivul lor pe un televizor, transformandu-l cu usurinta intr-un Smart TV. In acelasi timp, Full Stream asigura functia dual display, ce ofera posibilitatea de a naviga in continuare pe smartphone, tableta, laptop sau PC fara a intrerupe conexiunea si te fereste de maturile de cabluri care deobicei atarna prin casa, prin birou.



”Smartphone-urile, tabletele sau notebook-urile sunt prezente in permanenta in viata noastra, iar romanii isi doresc o experienta cat mai completa de utilizare de la toate aceste dispozitive. Si tocmai asta le oferim prin Full Stream,” declara Alexandru Dragoiu, CEO E-Boda.

Cutia in care este livrat Full Stream contine un adaptor pentru priza 220 volti, un cablu USB – Micro USB 2.0, un cd cu manualele de utilizare in mai multe limbi (inclusiv Romana), Full Stream (gadgetul propriu-zis) si certificatul de garantie.



Full Stream este echipat cu un procesor AM 8251, o memorie RAM de 128 MB si 128MB spatiu intern. Dispozitivul este compatibil cu orice smartphone, tableta, laptop sau PC dotate cu sistemele de operare Android 4.0 sau versiunile ulterioare, iOS 6 sau versiunile ulterioare, Mac 10.7 și Windows XP/7/8. Cu ajutorul aplicatiei EZcast acestea pot fi conectate la orice televizor cu port HDMI (mufa tip A), prin intermediul unei conexiuni wireless. Acest dispozitiv este compatibil DLNA, EZAir (Airplay), EZcast si Miracast.

Poate reda continut video in format MPEG1/2/4/H.264, MP4, MKV, DivX4/5/6/XVID, AVI, RM/RMVB, MOV/TS/VC1, WMV sau 3GP prin EZcast si MPEG1/2/4/AVC/WVM9 prin DLNA.

Aplicatia EZcast poate fi descarcata gratuit pentru Android de pe Google Play store, iar cea pentru iOS de pe App store.

Full Stream permite utilizatorilor vizionarea filmelor pe televizor, direct de pe tableta sau laptop, iar in acelasi timp pot continua linistiti navigarea pe internet, isi pot verifica e-mailurile sau socializa cu prietenii pe Facebook sau initia apeluri voce. In zona de business, in timpul video-conferințelor realizate prin intermediul aplicatiilor de tip VoIP, participantii pot reda simultan prezentarile de pe laptop conectand Full Stream la un proiector, fara a intrerupe convorbirea. In timpul calatoriilor, cei mici se pot distra urmarind desenele animate preferate pe televizorul hotelului, in timp ce parintii fac traseul urmatoarelor excursii pe acelasi dispozitiv. Cu ajutorul dispozitivului Full Stream, utilizatorii pot transforma cu usurinta orice televizor cu HDMI (tip A) intr-un Smart TV.

Eboda Full Stream ofera o experienta de utilizare intuitiva, iar performantele sunt decente. Am incercat sa redau anumite clipuri si filme HD dar cu greu a reusit sa faca stream pe televizor. Precizez ca in acest test am folosit un Macbook Pro 15” si un televizor Samsung Full HD.

Pe langa conectarea Full Stream-ului printr-un port HDMI la un televizor/monitor compatibil, acest gadget necesita si conectarea sa la o sursa de curent, deoarece are un consum de 5V DC / 400mA. Cablul USB – micro USB cu care conectam Full Stream la un adaptor pentru priza, l-am gasit destul de scurt, pentru un televizor asezat pe o comoda, birou sau chiar pe perete, deoarece necesita o priza de perete amplasata la nivelul soldului sau mai sus, sau un prelungitor. Cel mai simplu ar fi fost ca E-Boda sa ofere un cablu de minim 2 metri lungime, daca nu il putei inlocui dumneavoastra cu unul din comert. Noroc, ca televizoarele actuale permit conectarea cablului la unul din porturile USB incorporate, care pot alimenta cu curent acest Full Stream.

Deocamdata performantele sunt bune daca transmitem text, imagine si video, dar nu in format Full HD. Probabil, ca in viitor cei de la Eboda vor lansa o actualizare de software, care sa faca capabila transmiterea de continut Full HD fara lag.

Full Stream costa 150 lei (50 de lei reducere – pret intreg 199 lei) si il puteti comanda direct de pe site-ul producatorului E-Boda.