LG G3 Review.

In ultimii ani LG Electronics a fost considerat un producator de pluton pe segmentul de smartphone, insa acest lucru s-a schimbat in urma cu mai bine de un an, cand producatorul sud coreean a anuntat lansarea LG G2, un telefon foarte puternic la acea data, care aducea ca mare noutate principala mutarea butoanelor (volum si power) pe capacul spate. Chiar daca in 2013 LG nu a reusit sa detroneze producatori ca Samsung sau Apple, compania a continuat sa inoveze, fiind primul producator care lansase un smartphone flexibil (ma rog, semi)- LG G Flex, considerat inovatia anului trecut. Cu toate acestea, nici G Flex nu a reusit sa detroneze modelele de top ale companiilor concurente.

Astfel, dupa cateva incercari, sa le spunem mai putin reusite, iata ca, anul acesta LG Electronics ne propune un nou flagship – LG G3, un telefon vazut de multi specialisti si critici laolalta, ca fiind principalul candidat la titlul de “Cel mai bun smartphone din 2014,” chiar daca beneficiaza de o concurenta serioasa din partea unor telefoane ca One M8, Xperia Z2 sau Galaxy S5.

In minutele urmatoare va propun sa aflam impreuna care sunt atuurile acestui smartphone, despre care atata lumea crede ca le-ar putea aduce celor de la LG titlul de cel mai tare telefon in 2014.

Aspect / Afisaj

Pastrand in mari proportii linia de design a unuia dintre cele mai apreciate modele de smartphone din 2013, LG i-a oferit lui G3 un plus de eleganta prin introducerea design-ului Floating Arc (usor arcuit), forma care ii permite posesorului sau sa il cuprinda mai ferm cu o singura mana comparativ cu designul lui G2, stilizand in acelasi timp Rear-key-ul (butoanele de pe capacul spate), pentru a putea fi accesate mai usor si mai confortabil si, de asemenea introducand un amestec de metal (cei drept in mici proportii) cu material plastic (mari proportii) la realizarea carcasei, metoda prin care ii aduce telefonului un plus de protectie la impact, ferind-ul in acelasi timp de enervantele urme de amprenta, datorita finisajului “periat,” astfel, ca telefonul are o estetica mult mai frumoasa si o constructie mai solida fata de generatiile anterioare.

Cu toate ca telefonul are o dimensiune destul de mare, in principal datorata ecranului IPS de 5.5 inci in diagonala (masoara 146.3 mm lungime, 74.6 mm latime, 8.9 mm grosime), G3 este usor in mana (cantareste doar 149 grame).

Datoria faptului ca tastele de volum si pornire/oprire/standby (combo-ul denumit Rear-key) au fost mutate pe partea din spate, pe partile laterale ale lui G3 nu gasim amplasat niciun port is niciun buton, doar in partea de sus descoperim portul infra rosu si microfonul pentru anularea zgomotului de fundal, in timp ce in partea de jos se afla portul micro USB, jack-ul audio de 3.5mm si microfonul pentru conversatiile telefonice. Ce este interesant, e ca bateria este detasabila, ceea ce inseamna ca capacul poate fi dat jos, iar in caz de deteriorare spatele telefonului poate fi usor schimba, in comparatie cu cel al unui model de smartphone, al carui spate odata avariat nu mai poate fi schimbat pentru a arata ca nou. Accesul la slotul SIM si cel micro SD se face prin scoaterea acestui capac spate, despre care vorbim. LG G3 nu este un telefon rezistent la apa, cel putin LG nu s-a laudat cu aceasta caracteristica in prezentarile oficiale. In plus, se poate observa ca nu exista acel strat cauciucat pe partea interioara a capacului, insa “anumite teste” realizate pe acest model si publicate pe YouTube de diferiti utilizatori, arata ca telefonul are o oarecare toleranta la lichide.

Afisajul smartphone-ului G3 este absolut superb, acest lucru datorandu-se faptului ca beneficiaza de cea mai inalta rezolutie intalnita pe un smartphone in acest moment, adica rezolutie Quad HD ( 720p ori 4 = 2560 x 1440). Unghiurile de vizibilitate sunt exceptionale, iar vizionarea continutului video este recomandat de la sine a fi urmarite in format Ultra HD (daca este disponibil in acest format), asta daca vrem sa ne bucuram la maxim de potentialul acestui display IPS LCD incredibil cu tehnologie True HD+. Densitatea pixelilor este si ea mare pe acest afisaj – 534 pixeli per inch, iar la exterior este protejat de un strat de sticla Gorilla Glass 3, pentru a-l feri in principal de zgarieturi. Odata pornit, pur si simplu nu iti mai vine sa iti iei ochii de pe acest ecran cu rezolutie 2K. Daca veti avea ocazia, va recomand sa il butonati, abia atunci o sa va dati seama ca nu il laud fara motive. Deasupra afisajului, in coltul din stanga (sus), se afla LED-ul color care ne atentioneaza cand sunt notificari, aprinzandu-se in culorile: rosu, albastru sau verde, in functie de setarile standard sau de cele alese ulterior de utilizator.

Hardware

La capitolul hardware LG a echipat acest model cu tot ceea ce era disponibil pe piata la data cand G3 a fost anuntat. Telefonul este echipat cu un procesor Snapdragon 801 de 2.5GHz, 3GB memorie RAM, 32GB spatiu intern, in cazul modelului testat de noi cu sprijinul celor de la Vodafone Romania, dar il veti gasi si in varianta de 16GB. Spuneam ca beneficiaza si de un slot microSD, slot micro SIM, suport 4G LTE Cat 4, NFC, WiFi a/b/g/n/ac, DLNA, Bluetooth 4.0, si toate celalalte dotari standard pe care modelele de top le primesc, are un difuzor mono de 1 watt putere amplasat in partea de jos, pe spate, care reda sunetul la o calitate buna, desi nu poate fi comparat cu sistemul stereo HTC BoomSound, deoarece este departe de el.

Nu e o surpriza ca in testele de benchmark a realizat un scor de 39.577 puncte in aplicatia Antutu X si 22.965 de puncte in Quadrant, avand in vedere dotarile hardware ale telefonului. Tranzitia prin meniuri si aplicatii este excelenta, nici nu poate fi altfel, telefonul este foarte rapid.

Software

Telefonul G3 ruleaza versiunea de Android 4.4.2 cu noua versiune a interfetei grafice lansata anul acesta, care aduce ca mare noutate iconite rotunjite si in care predomina culoarea turcoazului (tema standard aleasa de LG). Bineinteles, ca aceasta tema standard poate fi schimbata din meniu, daca intrati la setari si apoi la Home (Acasa), aveti posibilitatea chiar de a alege si descarca una pe placul vostru din magazinul LG SmartWorld. Acest UI pastreaza mare parte din functiile software de pe modelele anterioare, cum ar fi Quick Memo+, QSlide, Quick Remote, Dual Window sau One Hand operation (utilizarea deviceului cu o singura mana).

husa originala Quick Circle LG G3

Apoi exista o sectiune dedicata husei inteligente denumita QuickCircle, care va va permite sa selectati ce aplicatii pot fi accesate atunci cand telefonul este utilizat cu husa special creata de LG (in acea mica fereastrea sub forma de cerc), precum si optiunea de a debloca telefonul automat atunci cand deschidem husa QuickCircle, datorita faptului ca husa este magnetica. Aceasta husa originala este disponibila la eMAG. O alta functie care mie mi-a placut, este aceea ca poti seta dimensiunea / inaltimea tastaturii pe ecran, astfel ca puteti mari si dimensiunea butoanelor software (on-screen) pentru o tastare mai rapida si cu o mai mare precizie. Apoi, avem parte de o functie denumita Smart Cleaning, care iti va permte sa stergi fisiere temporare, fisierele nedorite din directorul Download sau sa eliberezi memoria RAM de aplicatiile care sunt idle. Tot la capitolul software avem parte si de o serie de functii bazate pe gesturi, printre care se numara si cea mai apreciata – KnockCode.

Per total, noua interfata arata mai bine, este mai lite si ii permite utilizatorului sa se bucure de adevarata experienta Android, aducand pe alocuri anumite imbunatatiri, cum ar fi Quick Remote, de exemplu, una din cele mai utile si mai des folosite functii software, deoarece ne ajuta in acele momente cand uitam pe unde am “ascuns” telecomanda, astfel ca putem sa schimbam programul TV, sa dam volumul mai incet sau mai tare, sau pur si simplu sa stingem sau sa aprindem televizorul cu mare usurinta direct de pe G3, fara a mai avea nevoie de telecomanda. Ar mai fi si alte cateva lucruri despre care am putea discuta la acest capitol, dar mai bine va las pe voi sa le descoperiti, dupa ce il achizitionati.

Camera foto

Camera foto este dotata cu un senzor de 13 megapixeli si vine insotita de un blit in doua tonuri si de o noua tehnologie de focusare, pe baza de LASER, ceea ce face ca autofocusul acestei camere sa fie foarte rapid, aproape instantaneu. Camera poate fotografia la o rezolutie maxima de 4160 x 3120 pixeli si poate inregistra video la rezolutie maxima 2160p (Ultra HD) la 30 fps-uri. Culorile sunt suprasaturate daca utilizam camera cu setarile standard, mai ales cand fotografiem ceva colorat in rosu. Va puteti da seama de ceea ce spun din galeria foto de mai jos. Ce m-a deranjat, oarecum, este faptul ca telefonul se incalzeste destul de tare atunci cand utilizam camera mai mult (5-10 minute), insa amintirile, momentele unice din viata noastra, pe care le poate inregistra aceasta camera, compenseaza acest mic, sa ii spunem disconfort, deoarece calitatea lor este foarte buna. Ceva mai jos aveti o galerie foto si un sample video filmat in format 2K.

Aplicatia Camera vine cu o multime de setari: Panorama, Dual, HDR, Magic focus, Auto, etc. Meniul ei este foarte simplu si usor de inteles, astfel ca, va veti obisnui foarte rapid cu aceasta aplicatie.

Frontal, telefonul mai este dotat cu o camera de 2.1 megapixeli, pentru cei care necesita o camera foto pentru discutiile din video conferinte, camera care reda in format 1080 la 30 fps-uri.

Baterie

Bateria este detasabila, dupa cum spuneam ceva mai devreme, si are o capacitate de 3000 mAh. LG G3 poate fi utilizat lejer o zi intreaga daca nu abuzam de el in jocuri sau, daca nu tinem ore in sir ecranul aprins la o luminozitatea mai mare de 50%, cu scopul de a vizualiza continut video. Chiar si la o utilizare mai intensa G3 va ofera o autonomie de peste 10 ore de utilizare, iar incarcarea la 100% se face foarte rapid. Telefonul poate fi incarcat si prin sistemul de incarcare wireless.

incarcator wireless original de la LG pentru G3

Concluzie

In concluzie, LG G3 este un smartphone reusit, pentru ca are un aspect foarte frumos, poate fi tinut ferm intr-o singura mana, multumita designului sau arcuit, beneficiaza de un ecran 2K peste cele Full HD ale concurentei (One M8, Xperia Z2), apoi ofera tehnologie bazata pe LASER pentru un autofocus extrem de rapid al camerei foto, iar autonomia bateriei iti ofera posibilitatea de a te bucura de acest telefon, zic eu, superb pe parcursul unei zile intregi, fara a fi stresat de ideea ca ai putea ramane fara energie. Desigur, ca ai posibilitatea sa o descarci mult mai rapid, daca chiar asta vrei, fortand pana la extrem puterea de procesare a telefonului in cele mai tari jocuri si aplicatii disponibile pe Google Play store.

LG G3 este disponibil la Vodafone precum si la ceilalti operatori telecom impreuna cu un abonament, dar il veti gasi si in magazinele de retail online de la noi, cum este eMAG, la pret intreg.