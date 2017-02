BenQ W750 Review – Un proiector 3D HD entry-level peste asteptari

Trebuie sa recunosc ca rar am ocazia sa testez video proiectoare in cadrul Gadget Talk Romania, insa acest model mi-a atras atentia in mod deosebit, asa ca, am decis sa il iau la teste pentru a-mi satisface curiozitatea.

Anuntat in vara anului trecut ca un proiector entry-level creat special pentru proiectare de filme si sport in sanul familiei si, mai putin pentru prezentari in salile de clasa sau pentru mediul business, BenQ W750 ofera o sumedenie de functii si caracteristici, pe care un model din clasa sa nu le are. Acest proiector este capabil de redare a imaginii in format 3D si HD de pe un Blu-ray disc pe peretele din camera sau pe panza.

Haideti sa vedem ce ofera acest video proiector BenQ si, daca poate inlocui ecranul unui LCD/LED TV pentru a putea fi utilizat la vizionarea de filme sau meciuri live, asa cum il promoveaza producatorul asiatic.

Aspect

Dupa cum se observa din fotografiile facute, BenQ are un aspect frumos, ingrijit si compact. Carcasa este usor arcuita catre margini, este realizata in totalitate din material plastic semi-lucios in doua culori: gri inchis pe margini si alb deasupra si dedesubt, ceea ce ii confera o estetica placuta ochiului. W750 este destul de mic ca dimensiuni, masoara – 32,47 cm latime x 11,38 inaltime x 24,15 diagonala si cantareste 2.6 kg. Acest lucru te va ajuta la pozitionarea lui foarte usor pe orice suprafata plana din casa (recomand o masa, comoda sau un birou cu o inaltime de minim 1 metru).

Pe partile laterale regasim acele grilaje realizate din plastic gri inchis, pe unde video proiectorul “respira” pentru a-si mentine o anumita temperatura. Un astfel de grilaj avem si in partea din fata, in vecinatatea lampii, pe unde scapa ceva lumina, dar si caldura. Astfel, ca va trebui sa aveti grija sa nu stati prea aproape de el. Desi sunt destule guri de aerisire BenQ W750 se incalzeste destul de tare, mai ales in partea stanga-fata, imediat langa lampa. In plus, scoate si un zgomot usor enervant, insa acesta poate fi acoperit daca utilizam difuzorul incorporat in proiector de 10W, o pereche de boxe sau un sistem surround 5 sau 7+1, doar prin simpla crestere a volumului la un sfert sau mai mult.

Caracteristici

Chiar daca pretul lui BenQ W750 este mic in comparatie cu cel al proiectoarelor profesionale care sar de 3000 lei, acest model este foarte bine echipat. As putea spune, neasteptat de bine dotat. Beneficiaza de doua porturi HDMI, un port D-Sub pe 15 pini, un port mini USB, port RCA, 2 x Infra Rosu receiver, port RS-232, jack Audio IN si OUT, S-VIDEO, Component Video si AC 100 pana 240 V, 50/60 Hz.

Sistemul de proiectare are la baza un singur motor DLP (Digital Light Processing) cu un raport al contrastului de 13.000:1 (promitator, nu?), iar luminozitatea este si ea destul de mare – 2500 lumeni. Acest proiector poate afisa pana la 1.07 miliarde de culori la rezolutie 1280 x 720 pixeli. Pe langa faptul ca reda in format HD (sigur, nu reda in format Full HD, asa cum poate unii si-ar dori, insa acesta este un sacrificiu necesar pentru a mentine pretul in limita segmentului entry-level), proiectorul beneficiaza si de tehnologie 3D, pe care in general o intalnim doar pe video proiectoarele scumpe. Pacat, ca nu sunt inclusi in pachet si ochelarii 3D, pe acestia va trebui sa ii achizitionati separat. Acelasi lucru este valabil pentru cei care vor o husa pentru W750 sau un suport de perete, insa primiti o telecomanda impreuna cu doua baterii AAA si un cablu VGA D-Sub pe 15 pini. Eu v-as recomanda sa utilizati proiectorul impreuna cu un cablu HDMI.

Calitatea imaginii redata de lampa acestui proiector este mult peste cea a modelelor similare ca pret din piata. Nivelul de negru este mult mai “solid” pe acest model. Cu toate setarile la maxim, luminozitate, etc, calitatea imaginii este foarte buna pentru un proiector, as putea chiar spune, ca poate inlocui linistit un televizor HD. In timpul testelor l-am utilizat la vizionarea unor meciuri de fotbal si la proiectarea a unui sau a doua filme, si pot sa spun ca sunt multumit de experienta vizuala oferita de W750. In plus, il mai puteti utiliza pentru proiectarea jocurilor video de pe console, de exemplu.

Interfata

Interfata software (meniul) este destul de simplu si usor de inteles si navigat prin el. Va permite controlul luminozitati, a contrastului, a claritatii, a dimensiuni si aspectul imaginii proiectate (imaginea pe diagonala poate masura de la 43 pana la 300 de inci). Nativ aspectul este 16:9, dar puteti selecta pana la 5 moduri, inclusiv aspect 4:3. Mai putem modifica din meniu puterea lampii (lampa este de 210W si are o autonomie de pana la 6500 de ore de proiectare video in modul SmartEco). Lampa mai beneficiaza de alte cateva moduri: cel normal (pana la 4000 ore), economic (pana la 5000 ore), LampSave si LumeCare, despre care nu am informatii sa va ofer, vad ca nici producatorul nu le ofera pe site-ul oficial. Lentila are o deschidere de F=2.54-2.73, f=18.18-21.84mm si beneficiaza de un sistem manual foarte simplu de focalizare a imaginii si al setarii zoomului (vezi a doua imagine de sus).

Din punct de vedere al HDTV, proiectorul W750 este compatibil cu: 480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i si 1080p, iar pe partea video este compatibil cu formatul NTSC, PAL, SECAM si SDTV.

Meniul poate fi setat in limba Engleza sau Romana, dar mai sunt disponibile alte 26 de limbi (in total 28).

Concluzie

Daca beneficiati de un buget nelimitat, atunci mi s-ar parea normal sa achizitiona un video proiector dintre cele care sar de 5000 lei pentru o experienta completa din toate punctele de vedere, insa, daca bugetul nu depaseste 2500 lei, atunci acest model este cel pe care eu va recomand sa il achizitionati, deoarece are cel mai bun raport/calitate pret. In unele cazuri se ridica la nivelul unui proiector cu pret ce sare de 3000 lei. Epson EH-TW550 ar fi un exemplu.

BenQ W750 este disponibil in oferat eMAG.