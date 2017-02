Moto X2 protagonistul unui videoclip detaliat, descoperim cateva functii noi!

Cei care urmaresc Gadget Talk Romania sau site-urile de specialitate, sunt sigur, ca sunt la curent cu faptul ca Motorola va lansa pe 4 septembrie la Chicago noua linie de telefoane din seria Moto, inclusiv debutul ceasului Moto 360 cu functii smart.

Cu doar 3 zile inainte de lansarea oficiala a noului varf de gama Moto X2 / Moto X+1, a aparut pe YouTube un videoclip in care protagonist este chiar acest smartphone in varianta cu capac din bambus. Creatorul acestui clip, TK Tech News, ne dezvaluia cateva functii noi cu care Moto X2 va sosi in aceasta toamna.

Prima functie ar fi cea a butonului de pornire/oprire/stand by, care va fi mutat, se pare, pe spatele telefonului unde se afla logo-ul companiei (ceva in genul Rear-key pe telefoanele LG G3, G2, G Flex, etc). Practic logo-ul va fi tine locul acestui buton. Apoi, avem parte de confirmarea faptului ca rama telefonului este construita din aluminiu.

O alta caracteristica interesanta ar fi cea a blitului, care va fi mutat si integrat in jurul lentilei camerei foto. Blitul vine sub forma unui tub de plastic in forma de cerc amplasat de jur imprejurul lentilei camerei foto. Conform bursei zvonurilor – Moto X+1 aka X2 ar putea beneficia de un ecran cu diagonala de 5 inci Full HD, procesor Snapdragon 800, 2GB RAM si Android 4.4.4 KitKat.

Moto X2 va fi disponibil in anumite tari in mai multe variante prin unealta online Moto Maker, cu ajutorul careia anumiti clienti isi vor putea customiza telefonul dupa bunul plac. Recent, am vazut cateva variante a noului model cu capac din material plastic, din piele neagra sau din lemn (bambus in cazul modelului de fata).

Ce spuneti de noul telefon flagship al celor de la Motorola?

https://www.youtube.com/watch?v=p9Odvty1SvY