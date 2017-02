Despachetare Allview Viva H10 HD (Video prezentare generala)

Saptamana aceasta am primit la teste de la producatorul brasovean Allview modelul de tableta Viva H10 HD cu un ecran de 10.1 inci in diagonala, functii 3G (GSM) si Android 4.4 Kitkat. Tableta a fost lansata in luna iulie, impreuna cu alte doua modele – Viva H7 (7 inci) si Viva H8 Plus (8 inci).

Astazi va oferim clipul de despachetare Allview Viva H10 HD, urmand ca in zilele urmatoare sa publicam si review-ul complet al acestui model din gama Viva, cu toate testele aferente, inclusiv concluzia noastra la final.

Allview Viva H10 HD este deja disponibila in comertul local si o puteti achizitiona de la eMAG la pretul de 799 RON sau direct de pe site-ul producatorului.