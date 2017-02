Despachetare GOCLEVER INSIGNIA 500 (Video prezentare generala)

Despachetare GOCLEVER INSIGNIA 500

Saptamana aceasta am primit in teste, de la producatorul polonez, GOCLEVER, modelul de Dessmartphone INSIGNIA 500, cu display de 5 inch, Wi-Fi, 3G, GPS si Android 4.2 Jelly Bean. Smartphone-ul isi va face debutul pe piata romaneasca in aproximativ doua saptamani, in prezent fiind disponibil in tara de origine, Polonia. Este un model cu un pret accesibil si specificatii decente.

Astazi va oferim clipul de despachetare GOCLEVER INSIGNIA 500, urmand ca in zilele urmatoare sa publicam si review-ul complet al acestui nou model GOCLEVER, cu toate testele necesare, inclusiv concluzia noastra.

GOCLEVER INSIGNIA 500, asa cum a fost mentionat mai sus, va fi disponibil pe piata romaneasca in aproximativ doua saptamani, iar pretul va fi de aproximativ 700 lei.

Despachetare GOCLEVER INSIGNIA 500