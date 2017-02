Allview Viva H10 HD Review – Tableta de 10 inci cu slot SIM, Android 4.4 si carcasa metalica la un pret bun

Allview Viva H10 HD Review.

Allview este brandul de casa al companiei Visual Fan (firma producatoare si distribuitoare de produse electronice), ce a lansat primele produse inca din 2002, dar debutul pe piata de tablet PC a avut loc in iarna lui 2010, atunci cand Allview a prezentat prima tableta cu sistemul Android. De atunci, Allview a reusit sa vanda in 2012 aproximativ 48.000 de tablete, iar in 2013 peste 110.000 de astfel de dispozitive.

Anul acesta Allview a lansat deja o serie de tablete de diferite marimi si cu diferite dotari hardware, iar Allview Viva H10 HD este una dintre cele mai noi dintre ele. Acest model este dotat cu slot SIM (3G), versiunea Android 4.4 KitKat, are o constructie solida si un pret accesibil.

Allview ne-a oferit si noua o unitate de teste Viva H10 HD, despre care vom vorbi in minutele urmatoare, pentru a afla ce atuuri are acest model in comparatie cu alte tablete din piata cu diagonala de 10 inci, dar si ce neajunsuri.

Aspect / Afisaj

Allview Viva H10 HD ofera o carcasa cu o constructie frumoasa si solida in acelasi timp, multumita capacului spate realizat din aluminiu (finisaj mat), care ofera un plus de protectie in comparatie cu carcasele construite in totalitate din material plastic. Tableta masoara 9.6 mm grosime si cantareste 660 de grame. Majoritatea porturilor si a butoanelor ale tabletei Viva H10 HD sunt amplasate in partea de sus (sugerand utilizarea ei mai mult in modul portret), in timp ce in partea de jos regasim cele doua grilaje care ascund dedesubt un singur difuzor, iar imediat langa jack-ul audio de 3.5mm pentru casti. Slotul SIM (tableta permite efectuarea de apeluri telefonice la fel ca oricare telefon mobil) este amplasat in vecinatatea camerei foto de 3.2MP, separat de celalalte sloturi, porturi si butoane. De remarcat, ca toate aceste sloturi sunt externe, astfel ca nu veti avea acces la bateria tabletei, ea fiind integrata in tableta. Apelurile telefonice se pot efectua la fel ca pe orice alt telefon, de pe tableta Viva H10 HD, ea fiind, spuneam, echipata cu slot SIM.

Ecranul tabletei este un IPS LCD de 10.1 inci in diagonala, ce beneficiaza de rezolutie 1280 x 800 pixeli, culori vii si unghiuri acceptabile de vizualizare. Ecranul este multi tactil, are un format 16:10, insa uneori devine deranjant, deoarece este sticlos si reflecta orice ca dintr-o oglinda (o problema pe care utilizatorii o intampina mereu pe device-urile ce au un pret acccesibil, sigur, este un neajuns, dar trebuie sa luam in calcul ca vorbim despre o tableta de 10 inci cu functii GSM).

Hardware

Componentele hardware cu care este dotata tableta Viva H10 HD o ajuta sa ruleze majoritatea aplicatiilor sau a jocurilor disponibile in prezent pe Google Play store. Tableta este echipata cu un procesor quad-core de 1.3GHz (Cortex-A7), 1GB de RAM DDR3, 8GB spatiu intern ce poate fi extins pana la 32GB prin slotul micro SD disponibil si accelerator grafic Mali-400MP. Am testat jocul GT Racing 2 al celor de la Gameloft si a rulat fara lag, insa am avut probleme cu giroscopul tabletei (orientarea – probabil o calibrare proasta a unitatii primita de noi la teste).

In testele de benchmark tableta a realizat un scor de 16.320 puncte in aplicatia AnTuTu X si 8.460 puncte in aplicatia Quadrant.

Pe partea de conectivitate noua tableta Allview este dotata cu WiFi b/g/n, Bluetooth 4.0, 3G HSDPA pana la 21 Mbps si HSUPA pana la 5.7Mbps, WiFi Direct, GPRS, EDGE, micro USB si un port DC de 5V pe unde incarcam bateria tabletei.

Tableta Viva H10 HD este echipata si cu doua camere foto: una de 3.2MP pe partea din spate si una VGA frontala pentru video conferinte. Eu as fi ales sa pun o camera 720p frontala pentru video conferinte, deoarece nu vad utilitatea unei camere foto principala pe o tableta de 10 inci, dar poate unii o vad. Fiecare cu preferintele sale.

Software

Un mare plus il constituie sistemul de operare pe aceasta tableta, Viva H10 HD ruleaza Android 4.4 Kitkat, o versiune a sistemului ce ar trebui sa fie un standard inca de cand Google l-a lansat, insa unii producatori continua sa insiste pe versiunea Android 4.2 Jellybean mult mai putin optimizata atat pe partea de performanta, cat si pe partea de autonomie a dispozitivelor.

Interfata grafica pe aceasta tableta este una stoc (UI curat), cu foarte putine modificari aduse de Allview, lucru apreciat de Gadget Talk Romania. Viva H10 HD vine pre-instalata cu aplicatii ca BitDefender (solutie de securitate si antivirus), ES Task Manager (manager de fisiere third-party), Memo (notite), Movie Studio (editare videoclipuri) si softul de navigatie si locatie Sygic.

Baterie

Bateria Li-Polymer a tabletei Allview Viva H10 HD are o capacitate foarte mare – 8000 mAh, astfel ca autonomia dispozitivului este foarte buna. La aceasta autonomie foarte buna contribuie si sistemul de operare Android 4.4 Kitkat, mult mai bine optimizat de Google, comparativ cu Android 4.2 JellyBean.

Concluzie

Tableta Viva H10 HD as putea spune ca este un best buy daca ne referim strict la segmentul tabletelor de 10 inci, asta pentru ca ofera functii GSM (poti introduce o cartela SIM si efectua apeluri telefonice si trimite sms-uri ca pe orice telefon mobil), o carcasa solida (capac metalic), rezolutie optima – 1280 x 800 (ar trebui sa fie un standard pe toate tabletele), o baterie peste medie, toate la un pret foarte atractiv.

Aceasta tableta este disponibila in oferta magazinului eMAG la un pret ce nu sare de 800 RON. Allview ofera spre comercializare si o husa Flip Viva H10 HD, pe care o gasiti pe site-ul producatorului.