Video review iPhone 6 publicat in China?

Video review iPhone 6 sau doar o farsa bine pusa la punct?

Cand mai sunt doar cateva zeci de ore pana la debutul oficial al celui (sau celor) mai asteptat smartphone al anului – iPhone 6, o serie de clipuri video in care apare modelul de 4.7 inci au fost publicate online de catre o sursa din China (tara unde faimosul telefon este produs/asamblat de Foxconn). Aceasta sursa ne prezinta timp de 7 minute si 16 secunde intr-un video review iPhone 6 varianta de 4.7 inci.

Apple iPhone 6 va fi disponibil in variante cu ecran de 4.7 si 5.5 inci (rezolutie 1134 x 750), ambele protejate de un strat de sticla de safir, chipsetul ar trebi sa fie noul Apple A8, memoria RAM nu va depasi 1GB, iar camera foto ar trebui sa fie de 8MP cu stabilizator de imagine. Noile modele vor beneficia de tehnologie NFC (premiera) si de un sistem nou de plati (Passbook), dar care nu credem ca va fi util in Romania. Touch ID va ramane in continuare si pe noile modele.

Despre modelul cu ecran de 5.5 inci in diagonala se zvoneste, acum pe ultima suta de metri, ca ar putea fi anuntat sub denumirea iPhone 6 Plus.

Desi unii specialisti sunt reticenti cand vine vorba de autenticitatea telefonului care apare in aceste videoclipuri, totusi par a fi autentice. Voi ce spuneti?

