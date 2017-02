GoClever Insignia 500 Review

GoClever este o companie poloneza, prezenta de mai bine de 7 ani pe piata de produse electronice. Compania este destul de extinsa pe piata europeana, distribuind produse electronice de larg consum in peste 20 de tari, inclusiv Romania. GoClever se remarca destul de bine prin lansarea de smartphone-uri si tablete accesibile, adica specificatii decente si un pret pe masura.

Anul acesta, compania a lansat prima tableta GoClever cu Windows 8.1, alaturi de un smartphone accesibil, GoClever Insignia 500, un model de 5 inch, cu Android 4.2 Jelly Bean, smartphone ce vine la pachet cu doua baterii, una standard si una extra cu o capacitate aproape dubla.

GoClever Romania ne-a oferit in teste modelul de smartphone Insignia 500, pe care-l vom analiza in minutele urmatoare, explicand detaliat avantajele si dezavantajele pe care acest smartphone accesibil le are.

Aspect / Afisaj

GoClever Insignia 500 ofera un aspect elegant, placut si confortabil in mana, avand o constructie din plastic. Capacul acestuia este de culoare negru mat, tot din plastic, dar cam alunecos si lasa urme de amprente. Are o grosime de 9mm si o greutate de 146g cu bateria standard. Porturile de conectivitate externe sunt asezate pe partea de sus a smartphone-ului, mai exact portul micro USB si jack-ul audio 3.5mm pentru casti. Pe partea laterala dreapta sunt amplasate butoanele “power” si tasta de volum, alaturi de un lacas pentru a desface capacul cat mai usor. Pe partea din fata are senzorii de proximitate si lumina, alaturi de camera foto frontala, iar mai jos butoanele fizice. Pe spate avem camera foto, alaturi de blit, iar mai jos, grilajul mare al difuzorului, care, spre surprinderea mea, nu scoate un sunet atat de puternic pe cat pare, mai ales ca este un difuzor mare.

Insignia 500 are un display de 5 inch OGS IPS LCD cu rezolutie HD (1280 x 720), un mare atuu, deoarece pozele, elementele grafice au o calitate foarte buna, foarte clara, iar culorile sunt vii, datorita tehnologiei IPS. Micul dezavantaj este vizibilitatea in prezenta razelor de soare, fiind un display ce reflecta absolut orice, dar aspectul asta este des intalnit pe un smartphone accesibil.

Hardware

Smartphone-ul este dotat cu un procesor quad-core de 1.3GHz MediaTek 6582, alaturi de un procesor grafic Mali-400, 1GB memorie RAM, ceea ce ofera o experienta ireprosabila in navigarea pe internet, deschiderea aplicatiilor, dar si jocuri, ex: Dungeon Hunter 4, care merge foarte bine la detalii grafice inalte, insa cu mici sacadari cand pe ecran apar multe personaje si efecte grafice simultan. Capacitatea de stocare interna este de 4GB, din care utilizatorul are disponibili doar 2.5GB, restul fiind alocati pentru sistemul de operare si aplicatiile pre-instalate de producator. Insa, problema poate fi inlaturata, multumita slotului microSD care suporta carduri pana la 32GB. Smartphone-ul GoClever Insignia 500 mai dispune la capitolul conectivitate de slot dual-SIM, Wi-Fi, Bluetooth, GPS si port micro USB.

In testele benchmark s-a descurcat acceptabil, in Antutu inregistrand un scor de 18.454 puncte, in timp ce pe Quadrant, smartphone-ul a inregistrat 5.882 puncte.

Software

La capitolul software, GoClever Insignia 500 are instalat Android 4.2.2 Jelly Bean. Interfata oferita este stock, adica cea clasica. Impreuna cu software-ul, smartphone-ul are cateva aplicatii pre-instalate, ca: Cool Reader, ES File Explorer, ES Task Manager, Flotis Mobile Installer, GOCLEVER OTA, Kingsoft Office, Mireo viaGPS, Movie Studio, ToDo, Video Player, Wireless Input Device si Yanosik. Am sesizat o mica neregula pe care o asociez cu software-ul. Aplicatia YouTube, actualizata la versiunea cea mai noua, se descurca foarte greu in redarea de videoclipuri, indiferent de calitatea imaginii. Clipurile sacadeaza, ceea ce devine enervant. Pana la urma, am dezinstalat actualizarile YouTube, iar videoclipurile functioneaza asa cum trebuie. Cred ca exista o incompatibilitate intre YouTube si Android 4.2.2 Jelly Bean.

Camera

Fiecare smartphone accesibil are si compromisuri. GoClever Insignia 500 constituie un compromis cand vine vorba de fotografie si inregistrare video. Desi are o camera frontala de 2 megapixeli si una principala de 8 megapixeli cu blit, nu m-au impresionat. Fotografiile si videoclipurile au o granulatie foarte mare, iar focusul il face aleatoriu, trebuind sa apesi tot timpul ca sa faca focus cum trebuie. Inregistrarea video este realuzata la rezolutie full HD (1920×1080), dar calitatea nu este deloc demna de full HD, mai ales ca extensia unui fisier video e .3gp. Stabilizarea video e foarte slaba, avand un efect de motion, adica atunci cand misti camera, parca se sterge imaginea. Plus ca clipurile inregistrate nu au o rata minima de 30 de cadre pe secunda. Poti face fotografii de aproape, dar la un peisaj mai greu, deoarece face un focus aleatoriu, iar stabilizarea da batai de cap, rezultand in imagini cam sterse.

Iata si cateva fotografii realizate cu camera de 8 megapixeli.

Baterie

Smartphone-ul GoClever Insignia 500 are doua baterii la pachet. O baterie standard de 1750 mAh, si una de 4000 mAh, mai mare in dimensiune, insotita de un capac special pentru a putea fi inchis etans. Autonomia bateriei standard e foarte buna, tinand o zi fara probleme, cu Wi-Fi deschis ore intregi, jocuri, aplicatii si altele. Iar cea extra, de 4000 mAh, logic, ofera o autonomie cel putin dubla fata de cea standard, perfecta mai ales cand stii ca esti plecat o perioada de timp si nu ai acces la o sursa de energie.

Concluzie

GoClever Insignia 500 este un smartphone destul de bun, destul de puternic in fata jocurilor si a aplicatiilor, datorita procesorului, memoriei RAM. Rezolutia HD e un mare avantaj, iar bateriile cu care vine smartphone-ul sunt foarte bune, mai ales cea extra. Singurul dezavantaj ar fi partea foto/video a camerei, care, totusi este destul de buna pentru realizarea de fotografii in interior, selfie-uri sau lucruri de aproape.

Smartphone-ul nu s-a lansat inca pe piata romaneasca, urmand sa fie disponibil in urmatoarele zile. Insa, pretul acestui model va fi de 700 de lei. Vom reveni cu linkuri catre magazinele online care il vor comercializa.