Samsung satirizeaza Apple si caracteristicile noilor sale gadgeturi [video]

La nici 24 de ore de la debutul noului iPhone 6, Samsung Electronics a publicat o serie de mini clipuri pe canalul sau de pe YouTube, in care satirizeaza proasta organizare a transmisiei evenimentului Apple pe Internet, precum si caracteristicile noilor sale produse.

Nu e prima campanie de acest gen, prin care un competitor direct din piata, in cazul de fata Samsung, ia in deradere produsele companiei concurente. Astfel de practici am vazut in trecut din partea unor companii ca Microsoft, Nokia, HTC, si lista poate continua.

Mini clipurile, sase la numar, au ca protagonisti doi “angajati din service,” care se tachineaza unul pe celalalt pe tema caracteristicilor lui Galaxy Note 4, Gear S si a noilor iPhone 6, iPhone 6 Plus si Apple Watch.