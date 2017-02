Despachetare UTOK Hello 7Q (Video prezentare generala)

Despachetare UTOK Hello 7Q

Saptamana aceasta am primit in teste, de la producatorul roman UTOK, modelul de tableta Hello 7Q, o tableta de 7 inch, ce ruleaza Android 4.2 Jelly Bean si dispune de conectivitate 3G (GSM). Tableta a fost lansata acum doua saptamani, alaturi de modelul Hello 7D.

Astazi va punem la dispozitie clipul de despachetare UTOK Hello 7Q, urmand ca in zilele urmatoare sa publicam review-ul detaliat, cu avantajele si dezavantajele acestei tablete, impreuna cu concluzia noastra.

Hello 7Q este disponibila deja pe piata din Romania, putand fi achizitionata la pretul de 399 lei, direct de pe site-ul producatorului.