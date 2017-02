Primul posesor iPhone 6 la un pas sa il faca praf (video)

Astazi este ziua cea mare pentru fanii brandului iPhone, deoarece Apple a inceput comercializarea si distribuirea telefoanelor iPhone 6 si iPhone 6 Plus la nivel mondial, iar australienii, datorita fusului orar, au fost primii care au avut ocazia sa achizitioneze aceste modele.

Primul posesor iPhone 6, Jack Cooksey, din orasul Perth, Australia, in incercarea de a despacheta rapid in fata camerei ziaristilor prezenti in fata magazinului Apple, a fost la un pas de a face praf primul telefon vandut de Apple astazi de dimineata.

Videoclipul cu Jack Cooksey, primul posesor iPhone 6, a devenit deja viral pe retelele de socializare la doar cateva ore de la publicarea lui online. Puteti urmari clipul si momentul cand Jack scapa pe jos primul iPhone 6 din prea mult entuziasm!

Afla care sunt preturile la care sunt listate cele doua telefoane (iPhone 6 si 6 Plus) in magazinele de retail de la noi.